Controlli al porto di Favignana. Quante irregolarità, fioccano le multe

01/08/2025 10:48:00

Controlli serrati a Favignana da parte della Capitaneria di Porto di Trapani, guidata dal Capitano di Vascello Guglielmo Cassone. Nell’ambito di un’attività di vigilanza portuale e ambientale, i militari hanno passato al setaccio il porto dell’isola e le aree costiere più frequentate, elevando numerose sanzioni per violazioni che vanno dalla sosta vietata alla promozione abusiva, passando per irregolarità nella filiera del pesce.

Nel dettaglio, sono state 18 le sanzioni amministrative – per un totale di 1.830 euro – comminate a chi parcheggiava in aree portuali riservate alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, e ad autisti di taxi e bus turistici che prelevavano clienti troppo vicino alla banchina, creando intralcio al flusso dei turisti.

Ulteriori 5 sanzioni, per un totale di 1.000 euro, sono state inflitte a noleggiatori di e-bike e biciclette, lasciate in modo arbitrario sugli stalli riservati alle persone con disabilità. I mezzi sono stati rimossi e sequestrati.

Non sono mancati interventi contro la promozione selvaggia: 4 operatori impegnati nel volantinaggio e nella pubblicizzazione non autorizzata di tour, taxi, bici e scooter sono stati multati per un totale di 8.256 euro. L’attività, svolta in prossimità del punto di sbarco, ostacolava il deflusso dei passeggeri appena arrivati.

Nel corso dell’operazione è stato anche controllato uno stabilimento balneare a Punta Sottile, multato per 1.032 euro per violazione dell’ordinanza sulla sicurezza balneare.

Infine, l’attività si è estesa al settore della ristorazione, con due esercizi sanzionati per un totale di 3.000 euro per mancata tracciabilità del pesce servito. Sequestrati quasi 3 quintali di prodotto ittico.

L’operazione, spiegano dalla Guardia Costiera, rientra in un più ampio piano di controlli a tutela della sicurezza portuale, della legalità e dell’ambiente, soprattutto in un periodo di forte afflusso turistico come quello estivo.