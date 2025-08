Il teatro va in scena ad Alcamo: commedia brillante e una Medea in canto

01/08/2025 13:14:00

Ad Alcamo il primo weekend di agosto si apre all’insegna del teatro con due appuntamenti gratuiti che segnano il cuore della rassegna “Alcamo Estate 2025”.

Domenica 3 agosto, alle 21.30, l’Atrio del Collegio dei Gesuiti ospita la commedia brillante “La prima volta non si scorda mai”, diretta da Franco Regina, con un cast numeroso e affiatato: Vittorio Troia, Maria Stellino, Antonella Regina, Marina Barone, Carlo Suppa, Gaspare Calvaruso, Mimmo Mondo, Emilia Di Maggio, Giuseppe Lipari e Chiara Piccichè. La pièce gioca con le situazioni imbarazzanti, comiche e sentimentali legate alle “prime volte” della vita, mescolando ritmo veloce, equivoci e battute che restituiscono il gusto del teatro popolare contemporaneo.

Lunedì 4 agosto, alle 21.15, si cambia completamente registro con “Medea – Arcana Opera in canto”, scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso e allestita nella cornice suggestiva del Castello dei Conti di Modica. Si tratta di un’opera inedita che reinventa la figura tragica di Medea, trasportandola in un contesto siciliano post-unitario, con testi in siciliano arcaico e un impianto scenico che fonde parola, canto e musica. In scena Roberta Scacciaferro nel ruolo della protagonista, accanto a Francesco Less nei panni di Giasone, e le tre corifee interpretate da Giovanna Russo, Aurora Di Nino e Manuela Lombardo. Le musiche originali sono firmate dallo stesso Bonagiuso con Riccardo Sciacca, gli arrangiamenti da Francesco Less, mentre il mixaggio è a cura di Mariano Tarsilla.

Completano l’allestimento i costumi pittorici di Enza Genna e un cameo coreutico di Debora Brancato. Due spettacoli diversi per linguaggio e atmosfere, ma accomunati da una forte impronta autoriale e dalla valorizzazione di spazi storici della città. In entrambi i casi l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.