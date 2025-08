Mazara. Novità sul trasporto estivo. Arrivano nuovi vigili urbani

01/08/2025 11:17:00

Novità sul fronte dei servizi pubblici, del personale comunale e dell’impegno civico internazionale a Mazara del Vallo.

Due nuovi agenti nella Municipale e altri sei in arrivo per l’estate

Si potenzia l’organico della Polizia Municipale. Il sindaco Salvatore Quinci ha accolto due nuovi agenti – Rosa Butera e Angelo Di Giovanni – che hanno firmato i contratti a seguito della procedura interna di selezione per progressione verticale. Entrambi già dipendenti comunali, sono risultati primi nella graduatoria per il ruolo di “Agente di Polizia Municipale – Area degli Istruttori”.

E' inoltre prevista l’immissione in servizio di altri sei agenti stagionali, assunti a tempo determinato grazie alle graduatorie dei Comuni di Castellammare del Golfo e Favignana. Presteranno servizio sotto il comando del dirigente Vincenzo Menfi.



Trasporto estivo, lievi modifiche su orari e mezzi

Nel frattempo è stato leggermente rimodulato il servizio di trasporto pubblico estivo, attivo fino a fine agosto. Dopo i primi giorni di sperimentazione, a causa di limiti nell’autonomia dei minibus elettrici comunali, il servizio sarà garantito da tre mezzi dell’Autoservizi Siberiana. Modificati anche gli orari: le corse si effettuano ora dalle 9.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 18.40.

Confermati i tre percorsi:

Linea A verso Tonnarella,

Linea B verso Bocca Arena,

Linea C verso Mazara Due e Borgata Costiera, con partenza dal capolinea di Piazzale Quinci.

Un giovane mazarese in missione umanitaria in India

Infine, un plauso è stato espresso dal sindaco Quinci per il giovane mazarese Marco Messina, studente universitario di Management e Finance alla Lumsa di Roma, che parteciperà a una missione umanitaria in India con l’associazione Volunteers. Dal 4 al 21 agosto sarà a Calcutta per attività di volontariato, anche in collaborazione con l’associazione fondata da Madre Teresa.

«Siamo lieti – ha dichiarato il sindaco – che un nostro giovane concittadino sia impegnato in missioni umanitarie internazionali. È un segno concreto dell’impegno dei giovani verso il sociale. Saremo felici di accoglierlo al suo ritorno per farci raccontare questa esperienza straordinaria».