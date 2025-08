Addio a Pietro Messana, una delle voci più autorevoli del giornalismo alcamese

03/08/2025 09:43:00

Un velo di tristezza avvolge Alcamo e l’intero panorama dell’informazione siciliana per la prematura scomparsa del giornalista Pietro Messana. Aveva 61 anni e avrebbe compiuto 62 il prossimo 7 agosto. Da tempo combatteva contro una malattia aggressiva che lo ha portato via troppo presto, lasciando sgomenti colleghi, amici, sportivi e tutta la comunità che lo aveva conosciuto come voce appassionata e firma autorevole dell’informazione locale.

Giornalista professionista, vice direttore della testata Alpa Uno, Pietro Messana ha raccontato con competenza e passione la cronaca e lo sport del suo territorio per oltre quarant’anni. Dai primi passi nella carta stampata locale fino ai microfoni di emittenti storiche come Rete Sei, Video Sicilia e infine Alpa Uno, è stato un punto di riferimento insostituibile per il giornalismo della Sicilia occidentale.

La segreteria provinciale di Assostampa Trapani ha espresso cordoglio, stringendosi alla famiglia Messana-Raspanti e ricordando Pietro come “una delle voci più autorevoli dell’informazione di Alcamo e hinterland”. Il segretario Vito Orlando ha voluto sottolineare anche un altro aspetto fondamentale della sua vita: «Insieme al giornalismo, l’altra sua grande passione era il basket, prima come atleta e poi da dirigente. Fin dagli anni ’90 ci siamo incontrati, e abbracciati, nei campi del trapanese. Pietro, ci mancherai».

Ma Pietro Messana non era solo cronista. Era un uomo di sport, che ha dato un contributo fondamentale alla rinascita della Golfobasket Alcamo, riportandola ai vertici del basket femminile nazionale. Un progetto ambizioso, sostenuto dalla sua visione e dalla sua instancabile energia.

Alpa Uno, la redazione che negli ultimi anni era diventata la sua casa, lo saluta con dolore: «Pietro era un pilastro, un maestro, un collega insostituibile. La sua firma era sinonimo di precisione, correttezza, conoscenza profonda del territorio. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile».

Era anche una delle voci più appassionate del calcio alcamese, noto per le sue telecronache sentite e coinvolgenti dell’Alcamo Calcio, oltre che per la conduzione delle numerose edizioni del torneo internazionale “Costa Gaia”. Tra i suoi hobby, coltivava una grande passione per il mondo del circo e aveva uno speciale legame d’amicizia con la famiglia Orfei.

Dalla scuola del Liceo Classico “Cielo d’Alcamo”, dove aveva mostrato fin da giovanissimo una predisposizione naturale per la scrittura, fino ai ruoli nella comunicazione istituzionale alla Provincia di Trapani, Pietro Messana ha sempre cercato di dare dignità e valore all’informazione locale, con uno stile misurato e onesto.

Oggi lo piangono giornalisti, sportivi, colleghi, amici e telespettatori. Ma soprattutto lo ringraziano: per aver raccontato con serietà il proprio tempo, per aver creduto fino all’ultimo nella forza di un giornalismo fatto bene.

Ciao Pietro, e grazie.