Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
28/11/2025 15:25:00

Stefania Petyx lascia “Striscia la Notizia” dopo 21 anni: «È il momento di una nuova fase»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764341054-0-stefania-petyx-lascia-striscia-la-notizia-dopo-21-anni-il-momento-di-una-nuova-fase.jpg

Stefania Petyx, volto storico e inconfondibile di Striscia la Notizia, ha annunciato il suo addio al programma dopo ventuno anni di lavoro sul campo. Lo ha comunicato con un post sui social, salutando il pubblico che l’ha seguita dal 2004, anno in cui debuttò come prima inviata donna del tg satirico di Antonio Ricci.

Per milioni di telespettatori è diventata subito “quella col bassotto e l’impermeabile giallo”, un’icona pop della televisione italiana. Ma, soprattutto, è stata una delle voci più incisive nel racconto delle storture della pubblica amministrazione, delle ingiustizie e dei raggiri in Sicilia. Un impegno che spesso l’ha portata a scontrarsi con burocrazie opache, mini-scandali locali, degrado urbano e veri e propri casi nazionali.

Nel suo messaggio di addio Petyx spiega che la decisione arriva per motivi simili a quelli che, poche settimane fa, hanno portato via anche l’altro storico inviato, Jimmy Ghione Laudadio. «È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata – scrive – ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò».

Nata a Palermo nel 1969, Petyx ha legato la sua carriera e la sua immagine alla Sicilia, raccontandone criticità e paradossi con uno stile diretto, spesso ironico, sempre determinato. Per anni è stata una presenza scomoda negli uffici pubblici, nei cantieri mai conclusi, nelle strade dimenticate dalle istituzioni.

Ora si apre un capitolo nuovo, di cui non si conoscono ancora i contenuti, ma che lei stessa annuncia come imminente: «Ci rivedremo presto con nuovi progetti». Un addio che non è un addio definitivo, dunque, ma la fine di una stagione televisiva che ha segnato un pezzo importante di giornalismo popolare italiano.









Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...