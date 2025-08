A Macaràro: teatro sotto le stelle a Paceco con quattro serate gratuite di spettacolo

04/08/2025 16:41:00

La rassegna teatrale “A Macaràro” torna a illuminare le serate estive di Paceco, portando sul palco all’aperto della villa comunale quattro spettacoli firmati da compagnie e autori siciliani. Dal 28 al 31 agosto, il pubblico potrà assistere gratuitamente a un ciclo di appuntamenti serali che uniscono arte, riflessione e identità territoriale. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Paceco e realizzata in collaborazione con Associazione Mirandolina, Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater, conferma il suo impegno nella valorizzazione della cultura come strumento di crescita collettiva.

Il cartellone teatrale si apre mercoledì 28 agosto con “Due passi sono” di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. A seguire, giovedì 29, sarà la volta di “Ràriche” di Manfredi Messana. Venerdì 30 agosto, sul palco saliranno Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella con “Aranci di 'nterra”, opera scritta da Giacomo Bonagiuso. La rassegna si chiude sabato 31 con “Mater”, spettacolo scritto da Giuseppe Tarantino e interpretato da Ilenia Di Simone e Ylenia Modica. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30 nella suggestiva cornice della villa comunale.

“La nostra intenzione è offrire un momento di condivisione autentica – spiega Giovanna Scarcella, direttrice artistica – attraverso un linguaggio, quello teatrale, che sa parlare a tutti e stimolare riflessioni anche profonde. In questi anni la risposta del pubblico ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni culturali che siano accessibili e inclusive.” La rassegna proseguirà a settembre con una nuova sezione dedicata a scrittori e creativi del territorio, a testimonianza di un progetto in costante evoluzione.

Paceco si conferma dunque come uno dei centri più vivaci del panorama culturale della provincia, offrendo una proposta interessante anche per chi sta programmando una vacanza nei dintorni. Per chi cerca cosa fare a Trapani in estate, questi eventi rappresentano un’occasione unica per scoprire una Sicilia diversa, fatta di talento, partecipazione e memoria condivisa. E per chi desidera fermarsi qualche giorno, non mancano ottime soluzioni per il pernottamento: ecco dove trovare i migliori B&B a Trapani.