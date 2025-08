Ad Erice 100 scienziati di tutto il mondo per lo studio delle emergenze planetarie

05/08/2025 09:00:00

Dal 7 al 13 agosto 2025, Erice ospiterà la 57ª Sessione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, un evento scientifico di grande rilievo che vedrà la partecipazione di oltre 100 scienziati, leader internazionali e studiosi di fama mondiale. L’obiettivo del seminario è quello di affrontare insieme le minacce globali più urgenti e di elaborare soluzioni concrete per garantire la sicurezza e la sostenibilità del nostro futuro.

L'inaugurazione e i temi principali

L'evento avrà ufficialmente inizio sabato 9 agosto alle ore 9:30, presso l’Aula Magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico, dove il Professor Antonino Zichichi, fondatore della Fondazione Ettore Majorana e del Centro di Cultura Scientifica, darà il via ai lavori con il suo messaggio inaugurale. La direzione scientifica del seminario sarà affidata a Cristian Galbiati, professore all’Università di Princeton e Co-Chairman della sessione 2025, e a Fabrizio Zichichi.

Durante la settimana, i partecipanti presenteranno i risultati dei lavori svolti dai Permanent Monitoring Panels (PMP) della World Federation of Scientists, che da 12 mesi monitorano e analizzano le principali emergenze planetarie. Tra i relatori di prestigio ci saranno William Barletta, Franco Maria Buonaguro, Carmine Difiglio, Axel Lehmann, Stefano Parmigiani, Fred S. Vom Saal e Walter Grayman.

I temi trattati saranno vasti e di grande attualità, affrontando questioni che spaziano dall’intelligenza artificiale e dalla sicurezza informatica, all’impatto delle attività umane su salute e biodiversità, passando per il controllo degli armamenti e l’accesso equo alle risorse idriche. Un particolare focus verrà dedicato alla transizione energetica e al contrasto agli incendi su scala globale, con il coinvolgimento diretto della Fondazione Ettore Majorana, che in collaborazione con la Regione Siciliana e il Comune di Erice, sta sviluppando un progetto innovativo di prevenzione incendi.

Le radici storiche del seminario

Questo incontro scientifico internazionale affonda le sue radici nel lontano 1981, quando il Professor Antonino Zichichi, preoccupato dalle tensioni globali e dalla minaccia di una guerra nucleare durante la Guerra Fredda, decise di riunire scienziati di diverse nazioni per avviare un dialogo costruttivo. Grazie al suo impegno, si aprirono canali di comunicazione tra scienziati cinesi, americani e sovietici, contribuendo a gettare le basi per un mondo più pacifico, libero dalla minaccia nucleare. Oggi, a più di 40 anni di distanza, la visione di Zichichi si è evoluta e ampliata, estendendosi dal tema delle "Emergenze Nucleari" a quello delle "Emergenze Planetarie", un fronte sempre più urgente, che include temi come i cambiamenti climatici, le crisi energetiche e le nuove minacce derivanti dalle tecnologie emergenti.

Erice: un polo scientifico di eccellenza

Erice, sede della Fondazione Ettore Majorana e del Centro di Cultura Scientifica, è diventata negli anni un punto di riferimento internazionale per la ricerca scientifica e la formazione. La Fondazione ha accolto, dal suo inizio, ben 147.000 studiosi, 160 Premi Nobel, e ha creato oltre 130 scuole post-universitarie. Inoltre, ha offerto borse di studio a centinaia di studenti meritevoli in tutti i settori della ricerca. La sua capacità di unire scienziati e studenti in un ambiente di scambio e arricchimento è uno degli aspetti che ha reso questo luogo così prestigioso.



Il seminario si concluderà martedì 12 agosto 2025, alle ore 10:00, con la presentazione delle relazioni finali curate dai Presidenti dei PMP. A chiudere l’edizione del 2025 sarà la relazione conclusiva di Cristian Galbiati, seguita da un intervento di Fabrizio Zichichi che farà un bilancio dei risultati raggiunti e delle sfide future. Un appuntamento che getta le basi per le prossime edizioni, con l’obiettivo di continuare a lavorare insieme per un futuro più sicuro, pacifico e sostenibile.