“Io non sono proprietà di nessuno”: il 5 agosto si celebra il coraggio di Franca Viola

05/08/2025 17:12:00

«Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».

In queste parole c’è la forza devastante di una ragazza di 17 anni che, con il suo no, ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese.

Oggi è il 5 agosto, e non è una data qualsiasi: esattamente 44 anni fa, nel 1981, il Parlamento italiano cancellava dal codice penale due aberrazioni giuridiche — il delitto d’onore e il matrimonio riparatore — grazie anche, soprattutto, al coraggio di una giovane donna siciliana: Franca Viola.

La ragazza che rifiutò di “riparare” un crimine

È il giorno di Santo Stefano del 1965, ad Alcamo, in provincia di Trapani. Franca ha 17 anni. Il suo ex fidanzato, Filippo Melodia, malavitoso e nipote di un boss locale, irrompe in casa con tredici complici armati. Devastano l’abitazione, pestano a sangue la madre di Franca, e rapiscono lei e il fratellino Mariano, che tenta invano di proteggerla. Franca verrà segregata, umiliata, insultata, e infine violentata. L'obiettivo è “riparare” il disonore con un matrimonio forzato.

È la prassi. Così si fa. Così si è sempre fatto. Ma Franca dice no.

E quel no, in una Sicilia ancora dominata dalla mafia, dal patriarcato e dalla vergogna sociale, diventa un grido di libertà. Di rottura. Di emancipazione.

Il processo e la ribellione

La famiglia Viola, con in testa il padre Bernardo, si costituisce parte civile. È uno scandalo. È uno scandalo che una ragazza "svergognata" rifiuti il matrimonio e chieda giustizia. È uno scandalo che un padre non preferisca il silenzio e l’“onore” alla verità.

Ma è proprio in quel tribunale che Franca pronuncia parole che l’Italia non aveva mai sentito prima:

“L'onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce”.

Filippo Melodia e i suoi complici vengono condannati a 11 anni. Ma la vera vittoria di Franca è un’altra: riappropriarsi della propria vita, sposare l’uomo che ama, e vivere la sua esistenza lontano dai riflettori.

Una conquista lunga quindici anni

Ci vorranno quindici anni prima che lo Stato italiano si adegui al coraggio di quella ragazza. Il 5 agosto 1981 viene finalmente abrogata la legge che consentiva al violentatore di estinguere il reato sposando la vittima. Cade anche la norma sul delitto d’onore, che prevedeva pene ridotte per chi uccideva una donna “infedele”.

Oggi Franca Viola ha 78 anni. Ha vissuto una vita riservata, mai cercato la fama. Ma ancora oggi, chi l’ha ferita, se la incontra per strada, abbassa lo sguardo. Incapace di sostenerne la dignità.

I diritti non sono mai scontati

Nel 2025 parliamo — ancora e sempre — di violenza sulle donne, discriminazioni, patriarcato tossico. Ma la storia di Franca Viola resta lì, scolpita nella coscienza civile del nostro Paese, a ricordarci che ogni diritto è stato conquistato. A caro prezzo. Un passo alla volta.

E che ogni conquista nasce, prima di tutto, da un no.

Un no detto ad alta voce, con le mani che tremano e gli occhi pieni di paura.

Ma con la schiena dritta.