Zero morti sulle strade? Ecco la città che ci è riuscita e come 

La sicurezza stradale è una questione cruciale in ogni angolo del mondo, ma alcune città europee stanno facendo progressi significativi nel cercare di eliminare completamente le vittime sulle strade. Un esempio brillante arriva da Helsinki, capitale della Finlandia, dove nel corso dell’ultimo anno non si è registrata nemmeno una morte per incidente stradale. Questo risultato straordinario si inserisce all’interno della strategia globale “Vision Zero”, un’iniziativa che punta a ridurre a zero i decessi legati agli incidenti stradali entro il 2050. Ma come ci è riuscita Helsinki, e cosa può imparare l’Italia da queste politiche di sicurezza stradale?

La strategia “Vision Zero”: un cambiamento di mentalità

Helsinki non è l’unica città ad adottare il piano “Vision Zero”, ma è l’unica che può vantarsi di aver azzerato le morti stradali in un anno. Le autorità locali, già nel 2020, si erano prefissate l’obiettivo di ridurre drasticamente le vittime sulle strade, ma i risultati sono arrivati molto prima delle previsioni. Il piano ha avuto un impatto concreto, grazie a un insieme di misure che vanno ben oltre la semplice applicazione di leggi più severe.

Tra le azioni più significative:

La riorganizzazione della viabilità: A Helsinki, sono state riprogettate diverse aree della città, rendendo più sicuri i percorsi per i pedoni e migliorando l’accessibilità per biciclette e mezzi pubblici. La viabilità è stata pianificata in modo da minimizzare i rischi di incidenti.

La riduzione della velocità: Uno degli interventi chiave è stata la drastica diminuzione dei limiti di velocità. In gran parte delle strade di Helsinki, il limite è stato abbassato da 50 a 30 km/h, con un’ulteriore estensione della misura prevista per l’anno scolastico, che riguarderà anche le zone adiacenti alle scuole.

La promozione di mezzi di trasporto sostenibili: La città ha incentivato l’uso di trasporti pubblici, biciclette e camminate, riducendo la dipendenza dalle auto private. A ciò si è aggiunto un forte impegno nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica: Campagne di sensibilizzazione hanno cercato di educare i cittadini riguardo i rischi di alta velocità, il rispetto delle regole della strada e la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dai pedoni ai ciclisti.

Il successo di Helsinki e la lezione per l’Italia

Il risultato ottenuto da Helsinki è un chiaro esempio di come la combinazione di politiche pubbliche efficaci, innovazione nella progettazione urbana e la promozione di comportamenti responsabili possano portare a una drastica riduzione degli incidenti mortali.