"Il PD continua a lavorare per una Trapani più vivibile e giusta"

05/08/2025 19:20:00

"Alle polemiche dell’opposizione rispondiamo con proposte concrete, frutto del confronto quotidiano con cittadini, esercenti ed operatori del territorio.

«Le nostre proposte – dichiara Marzia Patti, segretaria del Circolo PD di Trapani – nascono dall’ascolto della comunità e dall’intento di contribuire concretamente a una città più accessibile, moderna e sostenibile. Confermiamo pieno sostegno alla Giunta e al programma di governo, nella convinzione che il buon governo si costruisca anche con il contributo dei cittadini e di tutti coloro che vogliono collaborare per una città pronta alle sfide».

Proposte che sono già all’attenzione dell’Amministrazione comunale, come dimostrato dall’intervento in Consiglio dell’assessore Emanuele Barbara, che ha confermato la volontà dell’Amministrazione di valutarle nell’interesse della comunità.

In particolare, sul fronte dell’approvvigionamento idrico, il Circolo ha proposto soluzioni immediate per le abitazioni del centro storico rispetto alle quali si rilevano criticità nonostante in questi anni amministrazione e maggioranza abbiano, con interventi mirati e specifici, garantito il miglioramento dell’erogazione idrica in città.

Nello specifico si è proposto l’acquisto di acqua da ditte autorizzate, da destinare alle civili abitazioni in cui l’erogazione idrica non è costante e/o sufficiente, e contributi per l’installazione di tubature esterne per rifornire anche quelle abitazioni sprovviste di strumenti di accumulo altrimenti raggiungibili dal medesimo servizio sostitutivo, a favore di utenti regolari con il pagamento del canone idrico.

Inoltre, è stato proposto un censimento delle attività turistiche nel centro storico, accompagnato da un regolamento che introduca standard minimi, come adeguati sistemi di accumulo idrico, per tutelare la qualità della vita dei residenti e garantire un’accoglienza efficiente. Si tratta di misure già adottate in molte città turistiche italiane e che possono rendere Trapani più ordinata e attrattiva, assicurando il giusto equilibrio tra esigenze dei residenti, dei turisti e degli esercenti.

Tra le altre proposte, al vaglio dell’amministrazione, l’impegno per una mobilità più sostenibile, valorizzando i parcheggi di Piazzale Ilio e Piazza Vittorio come snodi strategici collegati al centro tramite il servizio navetta gratuito, nonché quella di rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i residenti, utilizzando gli introiti dei parcheggi della partecipata ATM, con l’obiettivo di ridurre il traffico urbano, l’inquinamento e favorire l’accesso ai servizi.

Il Circolo PD di Trapani conferma la propria volontà di contribuire in modo responsabile e costruttivo al buon governo della città, promuovendo politiche attente all’ambiente, alla coesione sociale e alla qualità della vita. Avanti con responsabilità e senso delle istituzioni, per dare risposte vere ai bisogni delle persone".

Circolo PD Trapani