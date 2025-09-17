Sezioni
Politica

» Vivavoce
17/09/2025 17:01:00

Presentato all'Ars un disegno di legge a sostegno dei pazienti oncologici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/presentato-all-ars-un-disegno-di-legge-a-sostegno-dei-pazienti-oncologici-450.jpg

È stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per l'introduzione misure a sostegno delle persone affette da malattie oncologiche e per potenziare la prevenzione sul territorio.

 

La proposta, presentata da Alessandro De Leo di Forza Italia, prevede contributi economici per l’acquisto di dispositivi medici che migliorano la qualità della vita durante le terapie e il rimborso fino al 50% delle spese di viaggio e soggiorno per i pazienti costretti a recarsi fuori regione per cure. È inoltre prevista l’istituzione di un Comitato permanente per la prevenzione oncologica, con il compito di diffondere informazioni su diagnosi e trattamenti, coinvolgendo attivamente le associazioni di settore.

 

Per De Leo, "la priorità è fornire un aiuto reale a chi affronta ogni giorno la malattia".

In Sicilia circa 200.000 persone convivono con una patologia oncologica, con quasi 30.000 nuove diagnosi all'anno.

Per il deputato di Forza Italia, "è indispensabile intervenire con strumenti concreti che sostengano i pazienti e le loro famiglie, garantendo equità e dignità anche nei momenti più difficili. Allo stesso tempo è fondamentale  sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, da affiancare all’assistenza economica e a un’azione sanitaria incisiva".









