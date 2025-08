Vent’anni di Domus Portae: qualità artigianale e coerenza in un settore che cambia

06/08/2025 10:10:00

In un comparto come quello dei serramenti, dove spesso prevalgono logiche commerciali aggressive e rincorse al ribasso, arrivare a vent’anni di attività con un’identità intatta è tutt’altro che scontato. Domus Portae, fondata a Marsala nel 2005 da Andrea Scalia ed Enrico Di Stefano, taglia il traguardo del ventennale con lo stesso approccio con cui è nata: fare bene, con collaborazioni d’eccellenza.

Lo showroom in Corso Antonio Gramsci a Marsala, è uno spazio raccolto ma curato, dove si incontrano materiali, progetti e clienti. L’azienda realizza e adatta serramenti, porte e infissi su misura. Alla base, una filosofia chiara: offrire soluzioni affidabili, con posa certificata e prodotti selezionati tra marchi che puntano sulla filiera di qualità.

“Abbiamo sempre lavorato con una convinzione semplice – spiegano i titolari – o si punta sulla qualità, o si viene travolti da un mercato che cambia troppo in fretta. Per questo abbiamo investito nell’aggiornamento costante, nella scelta di partner solidi. Il nostro showroom non è grande, ma funziona: è un luogo in cui chi entra può toccare con mano i materiali, confrontare soluzioni e progettare. La posa per noi è parte integrante del servizio e segue standard certificati”.

Domus Portae non si occupa solo di infissi, propone porte interne ed esterne, sistemi oscuranti, portoni sezionali, maniglie d’autore, cabine armadio, parquet e boiserie. I marchi con cui lavora – Finstral, AF Group Italia, Sidel, Campesato, Garofoli, Scrigno, Ephrod, Hormann, Velux, Warema, New Solar, Frascio, Olivari – condividono una visione: alta qualità dei materiali, rispetto dei dettagli, coerenza progettuale. L’azienda offre anche consulenze su appuntamento, comprese quelle per le agevolazioni fiscali legate al risparmio energetico.

In vent’anni le esigenze dei clienti sono cambiate, così come il contesto: più concorrenza, più pressione sui prezzi, più canali digitali. Ma Domus Portae ha mantenuto una linea chiara, senza piegarsi alle logiche del volume.

“Inseguire i grandi numeri non ci ha mai interessato – proseguono –. Quello che ci sta a cuore è costruire relazioni affidabili, durature. La nostra clientela torna perché sa che non trova solo prodotti, ma ascolto e soluzioni su misura. Anche la scelta di Finstral, nostro partner da vent’anni, nasce da questa esigenza: lavorare con chi condivide l’idea che ogni fase, dalla progettazione alla posa, vada seguita con rigore”.

Informazioni sull’azienda: Domus Portae - Corso Antonio Gramsci n. 100, Marsala. Telefono 348 710 2075 – www.domusportae.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)