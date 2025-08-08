Paceco. Allarme a Dattilo: canale ostruito da anni, tra alluvioni e degrado. Il video

08/08/2025 06:00:00

Da oltre quattro anni, i cittadini di Dattilo, frazione del comune di Paceco, vivono in uno stato di costante preoccupazione per il rischio di alluvioni. Questa situazione allarmante è causata dalla mancata pulizia di un canale di scolo essenziale per molte abitazioni della zona. Gli abitanti sono costretti a fronteggiare anche piccole piogge con notevoli difficoltà, trovandosi a dover affrontare accumuli di fango che si induriscono in modo preoccupante una volta cessate le precipitazioni.

A aggravare la già precaria situazione è la scarsa manutenzione del canale di scolo, che ha finito per diventare un ricettacolo di ratti e serpenti, causando non pochi disagi nelle abitazioni. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal comportamento di alcuni cittadini, che, ignorando le norme di civiltà, si disfano della propria spazzatura all'interno del canale, contribuendo alla sua occlusione e compromettendo il normale deflusso delle acque.

Il quadro si completa con la minaccia di incendi, che si presenta come un rischio elevato. È in questo contesto drammatico che i residenti hanno deciso di alzare la voce, denunciando la negligenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Grammatico. Gli abitanti chiedono a gran voce un intervento urgente per ripristinare la sicurezza e la vivibilità del loro territorio, affinché non sia necessario aspettare una tragedia per vedere attuati i dovuti provvedimenti.



