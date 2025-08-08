Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/08/2025 17:54:00

Mazara del Vallo, incendio in un’abitazione di via XXIV Maggio: evacuate quattro persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754668498-0-mazara-del-vallo-incendio-in-un-abitazione-di-via-xxiv-maggio-evacuate-quattro-persone.jpg

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, a Mazara del Vallo, dove un incendio ha interessato un’abitazione situata all’ultimo piano di un edificio a tre elevazioni in via XXIV Maggio.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’appartamento collocato al terzo piano, compromettendo gravemente la copertura, il lucernaio e i locali sottostanti, oltre agli impianti elettrici e idraulici dell’intero immobile.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, supportata dal funzionario responsabile del servizio di guardia, che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza.

In via precauzionale, e per tutelare la pubblica e privata incolumità, quattro persone sono state temporaneamente evacuate dall’edificio, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato dalle fiamme o dal fumo.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Intanto, l’area è stata messa in sicurezza, in attesa delle verifiche tecniche che stabiliranno l’agibilità dell’edificio.

 