Mazara del Vallo, incendio in un’abitazione di via XXIV Maggio: evacuate quattro persone

08/08/2025 17:54:00

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, a Mazara del Vallo, dove un incendio ha interessato un’abitazione situata all’ultimo piano di un edificio a tre elevazioni in via XXIV Maggio.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’appartamento collocato al terzo piano, compromettendo gravemente la copertura, il lucernaio e i locali sottostanti, oltre agli impianti elettrici e idraulici dell’intero immobile.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, supportata dal funzionario responsabile del servizio di guardia, che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza.

In via precauzionale, e per tutelare la pubblica e privata incolumità, quattro persone sono state temporaneamente evacuate dall’edificio, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato dalle fiamme o dal fumo.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Intanto, l’area è stata messa in sicurezza, in attesa delle verifiche tecniche che stabiliranno l’agibilità dell’edificio.



