Trapani, il Direttore Carrolo saluta i Vigili del Fuoco prima del pensionamento

18/09/2025 21:00:00

Ultima visita ufficiale a Trapani per il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Agatino Carrolo, che il 1° ottobre andrà in pensione. Questa mattina ha incontrato il personale del Comando provinciale per portare il suo saluto, accolto dal prefetto Daniela Lupo, dal comandante Antonino Galfo, dai funzionari, dai rappresentanti sindacali e dall’associazione dei Vigili del Fuoco in congedo.

La giornata si è aperta con un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato a chi ha perso la vita in servizio. Poi la cerimonia si è spostata nell’aula magna del Comando, dove il comandante Galfo ha voluto sottolineare il contributo dato da Carrolo in questi anni. «Abbiamo avuto sempre un supporto costante – ha detto – che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti. Penso all’istituzione a Trapani di un polo regionale di addestramento per i direttori delle operazioni di spegnimento, dotato di un simulatore di ultima generazione e di un poligono di lancio, ma anche alla consegna del piano di sicurezza che individua tre siti operativi nel nostro territorio per la formazione speleo-alpino-fluviale».

Galfo ha ricordato inoltre «il potenziamento del servizio estivo antincendio a Pantelleria e la possibilità di nuovi distaccamenti grazie alla cessione di terreni a Mazara del Vallo e Marsala».

Nel suo intervento Carrolo non ha nascosto l’emozione. «Il vigile del fuoco è un punto di riferimento nella società, un professionista del soccorso e un garante della sicurezza. Se sono arrivato a certi traguardi lo devo anche al sostegno della mia famiglia, senza la quale non avrei potuto affrontare un percorso così impegnativo».

La visita è stata anche occasione di scambio di segni di riconoscenza: al personale del VI Reggimento Bersaglieri è stato consegnato il Crest del Comando, mentre al Direttore Carrolo il prefetto Lupo e il comandante Galfo hanno donato una targa ricordo.



