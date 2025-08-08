Sezioni
Istituzioni

08/08/2025 20:15:00

Petrosino aderisce alla campagna di Emergency "R1PUD1A" per dire "No alla guerra"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754677244-0-petrosino-aderisce-alla-campagna-di-emergency-r1pud1a-per-dire-no-alla-guerra.jpg

 

Con la delibera di Giunta n. 118 del 5 agosto 2025, il Comune di Petrosino ha ufficialmente aderito alla campagna nazionale “R1PUD1A”, promossa dalla ONG italiana Emergency, nota per il suo impegno umanitario a favore delle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

 

In un periodo storico segnato da un preoccupante aumento dei conflitti armati e delle spese militari globali, l’amministrazione comunale ha scelto di prendere una posizione netta e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, in particolare con l’articolo 11, che afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali. 

 

L'adesione alla campagna 'R1PUD1A' da parte del Comune di Petrosino rappresenta un piccolo, ma forte segnale di impegno verso i valori costituzionali di pace e giustizia, e vuole essere un incoraggiamento per i cittadini a rifiutare ogni forma di violenza e sostenere la convivenza pacifica tra i popoli– ha dichiarato il Sindaco Giacomo Anastasi. La campagna lanciata da Emergency intende riportare l’attenzione pubblica sul pericolo crescente della militarizzazione, sottolineando come le risorse investite nella corsa agli armamenti non contribuiscano a costruire società più sicure, ma al contrario, alimentino conflitti e causino un numero inaccettabile di vittime civili. 

 

Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere – scrive Emergency – ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire.

L’iniziativa si propone quindi non solo come atto simbolico, ma come invito concreto alle istituzioni, ai cittadini e alle comunità a impegnarsi attivamente nella promozione della cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

 

Il Sindaco Anastasi ha concluso con un messaggio chiaro:La folle deriva che sta riarmando anche i Paesi della nostra Europa va contrastata e fermata. Non possiamo rimanere muti e inermi. Con l’adesione alla campagna “R1PUD1A” facciamo sentire anche la nostra piccola, ma forte e ferma voce: anche dalla nostra piccola Petrosino diciamo e urliamo che l’Italia RIPUDIA la guerra.