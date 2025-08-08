Sezioni
Cronaca

» Sanità
08/08/2025 06:00:00

Marsala, l'odissea per cambiare il medico di base

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754554914-0-marsala-l-odissea-per-cambiare-il-medico-di-base.jpg

Pure cambiare medico di base è diventato un problema, operazione delle più semplici che viene complicata da inutili lungaggini.

Un cittadino marsalese ha evidenziato un problema proprio di gestione, esprimendo anche una non nascosta delusione, con ovvia protesta, per il tempo trascorso sempre in attesa.

L’utente ha fatto richiesta di cambio medico di base, con inoltro mail alla casella di posta all’ASP di Trapani, in data 31 luglio 2025, ma fino al 5 di agosto ancora nessuna pratica era stata evasa.

Scrive il cittadino: “È sorprendente riscontrare tale inefficienza, soprattutto considerando che all'ingresso dell'ufficio fisico dell'INAM di Marsala con avviso  attaccato alla porta si invita esplicitamente l'utenza a ricorrere alle richieste online come metodo preferenziale per la sicurezza sia dell'ASP di Trapani che degli utenti stessi”.

Ed effettivamente lo svolgere le richieste direttamente dal portale conduce non solo a velocità ma pure a non ingolfare gli uffici.

Ma c’è sempre il solito problema che arriva e che è stato più volte riscontrato: la maleducazione degli uffici. Un atteggiamento che  fa ombra sull’intero comparto, che non è mai stato risolto perché nessuno a capo del personale decide di intervenire, anche con ammonimenti e sanzioni disciplinari. 

Si può essere stanchi pur dietro una scrivania ma non si è legittimati a rispondere male all’utenza. 

E difatti ancora una volta lo stesso cittadino lamenta: “Si evidenzia, inoltre, l'atteggiamento poco professionale e quasi infastidito mostrato dall’impiegato, che ha risposto al sollecito telefonico nella mattina di oggi 5 agosto che giustifica il ritardo nella gestione della pratica a causa del pensionamento del mio medico e del numero eccesso di cambi da effettuare, proponendo di presenziare allo sportello per ottenere il cambio veloce stante la mia manifestata urgenza”.

E difatti il problema è stato risolto nel pomeriggio della stessa giornata con la presenza presso lo sportello dell'INAM di Marsala: “dove il cambio del medico è stato effettuato dall'operatrice allo sportello in soli due minuti. Questo dato stride fortemente con l'inefficienza del servizio online. Si ricorda, a titolo di paragone, che il cambio del medico di base di mia figlia, residente a Savona, è avvenuto istantaneamente con un semplice click di conferma. La presente vuole essere un sollecito affinché vengano adottate misure per migliorare l'efficienza dei servizi online offerti, garantendo tempi di risposta rapidi e coerenti con le aspettative degli utenti”.

 

Nel 2025 quando parliamo di Fascicolo elettronico, di intelligenza artificiale, di telemedicina, scopriamo di non essere in grado di garantire con un semplice passaggio online il cambio del medico di base. E questa è una Sanità che non aiuta e supporta



