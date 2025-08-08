08/08/2025 10:32:00

Primo intervento di WPF in una struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La sindrome di Wolff-Parkinson-White è una condizione cardiaca congenita che causa un battito cardiaco accelerato a causa di un percorso elettrico anomalo nel cuore.

L’intervento è stato effettuato dall’Unità operativa di UTIC con Cardiologia e Unità scompenso cardiaco dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Si è trattato di una ablazione transcatetere per distruggere la via accessoria, eliminando la causa della sindrome, su una giovane donna assillata da tempo da aritmie ventricolari minacciose per la vita e che le avevano causato anche disturbi importanti di ansia.

“Da qualche mese – spiega il direttore dell’UOC Michele Gabriele - eseguiamo ablazioni a pazienti affetti da fibrillazione atriale, sia con la metodica di radiofrequenza che di cryobollon. Le vie di fuga verso gli ospedali del nord per questa patologia riteniamo siano finite e noi siamo pronti ad accogliere chi ha bisogno delle nostre cure. Ci siamo arrivati con sacrificio e con il lavoro di tutti, dai medici clinici, agli elettrofisiologi, agli infermieri, al perfusionista, fino all’ingegnere clinico. E con il sostegno della Direzione strategica aziendale dell’ASP. Solo così – conclude Gabriele - si possono ottenere risultati nell’interesse dei pazienti”.



