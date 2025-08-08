Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
08/08/2025 10:32:00

Primo intervento di WPF in una struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754555661-0-primo-intervento-di-wpf-in-una-struttura-dell-azienda-sanitaria-provinciale-di-trapani.jpg

Primo intervento di WPF in una struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.  La sindrome di Wolff-Parkinson-White è una condizione cardiaca congenita che causa un battito cardiaco accelerato a causa di un percorso elettrico anomalo nel cuore.

L’intervento è stato effettuato dall’Unità operativa di UTIC con Cardiologia e Unità scompenso cardiaco dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Si è trattato di una ablazione transcatetere per distruggere la via accessoria, eliminando la causa della sindrome, su una giovane donna assillata da tempo da aritmie ventricolari minacciose per la vita e che le avevano causato anche disturbi importanti di ansia.

“Da qualche mese – spiega il direttore dell’UOC Michele Gabriele - eseguiamo ablazioni a pazienti affetti da fibrillazione atriale, sia con la metodica di radiofrequenza che di cryobollon. Le vie di fuga verso gli ospedali del nord per questa patologia riteniamo siano finite e noi siamo pronti ad accogliere chi ha bisogno delle nostre cure. Ci siamo arrivati con sacrificio e con il lavoro di tutti, dai medici clinici, agli elettrofisiologi, agli infermieri, al perfusionista, fino all’ingegnere clinico. E con il sostegno della Direzione strategica aziendale dell’ASP. Solo così – conclude Gabriele - si possono ottenere risultati nell’interesse dei pazienti”.



Sanità | 2025-08-08 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/marsala-l-odissea-per-cambiare-il-medico-di-base-250.jpg

Marsala, l'odissea per cambiare il medico di base

Pure cambiare medico di base è diventato un problema, operazione delle più semplici che viene complicata da inutili lungaggini.Un cittadino marsalese ha evidenziato un problema proprio di gestione, esprimendo anche una non nascosta...