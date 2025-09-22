Trapani, festa di pensionamento per Rodolico: il pronto soccorso di ieri si ritrova

22/09/2025 08:07:00

Un pensionamento che si è trasformato in una rimpatriata di squadra. Ieri la signora Francesca Rodolico, operatrice socio-sanitaria, ha festeggiato il traguardo della pensione invitando molti ex colleghi del Pronto Soccorso, ricreando per un giorno l’atmosfera di quel gruppo di medici, infermieri e OSS che intorno al 2010 hanno fatto la storia del MCAU di Trapani.

Nelle foto della serata compaiono tanti volti noti: dal dott. Di Martino, i direttore del MCAU, al dott. Incammina, al dott Sammartano, attuale direttore sanitario facente funzioni dell’ospedale Sant’Antonio Abate, fino al dott. Scuderi, che sarebbe poi diventato primario al MCAU di Marsala. Presenti anche le caposala Orlando e Cacioppo (oggi caposala in Medicina), Rosa Pellegrino (oggi caposala in Pneumologia), oltre a un ampio spaccato di infermieri e ausiliari che per anni hanno condiviso turni, emergenze e soddisfazioni.

Era un gruppo di lavoro che, per chi c’era, era anche una seconda famiglia: «Con 36-38 ore settimanali trascorse insieme – hanno ricordato – si stava quasi più con i colleghi che con i familiari». E proprio per questo il clima che si respirava era speciale: una squadra affiatata, orgogliosa di operare in quello che nel 2012 fu certificato dalla Joint Commission International come uno dei migliori MCAU della Sicilia.

L’iniziativa di Francesca Rodolico ha permesso a tutti di ripercorrere i “fausti lavorativi” di quegli anni: «Se fai un lavoro che ti piace – hanno detto – è felicità. Eravamo tutti contenti di lavorare insieme. In pronto soccorso, se non ti piace, finisci col odiare la vita e il fatto stesso di essere nato, per lo stress a cui sei sottoposto».

Un messaggio che rimane attuale e che, nel saluto a una carriera, diventa anche un riconoscimento collettivo al valore del lavoro di squadra nella sanità pubblica.



