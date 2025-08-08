Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
08/08/2025 09:27:00

Ombra (Airgest) risponde a CNA: “Ingiuste le accuse, servono qualità e prezzi accessibili"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754639172-0-ombra-airgest-risponde-a-cna-ingiuste-le-accuse-servono-qualita-e-prezzi-accessibili.jpg

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, prende posizione in merito alle recenti dichiarazioni della CNA di Trapani, che ha indicato l’aeroporto di Trapani Birgi e la Regione Siciliana tra i principali responsabili della flessione del turismo nella Sicilia occidentale. Un’accusa che il numero uno della società di gestione dello scalo respinge con decisione, chiedendo invece un approccio più costruttivo e condiviso.

 

«Ingiuste le accuse di CNA Trapani alla Regione e all’aeroporto – afferma Ombra –. Tra le concause della flessione, c’è sicuramente anche l’aumento generalizzato dei prezzi, che incide sulla propensione dei turisti a scegliere una destinazione. Il comparto deve continuare a investire sulla qualità e mantenere prezzi che non scoraggino i visitatori a venire nei nostri territori».

 

Ombra ribadisce la necessità di guardare al contesto in modo più ampio e articolato, ricordando gli sforzi fatti per il rilancio dell’aeroporto di Trapani: «Condividiamo con CNA l’esigenza di una mobilità più efficiente, di un’intermodalità concreta tra i due principali aeroporti siciliani e di un potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Allo stesso tempo, è bene ricordare che, insieme alla Regione Siciliana, in questi anni abbiamo riportato lo scalo da poche centinaia di migliaia di passeggeri a superare quota un milione, con un lavoro costante di attrazione di nuove rotte e compagnie aeree. Questo è stato possibile grazie a un impegno condiviso e a una strategia di lungo periodo».

Il presidente di Airgest evidenzia inoltre come le dinamiche che regolano il turismo siano complesse e non riconducibili a un solo attore o fattore: «Il turismo è un ecosistema complesso: servono infrastrutture, ma anche un territorio competitivo e attrattivo. In tal senso, ritengo fondamentale che, oltre agli sforzi già compiuti dalle istituzioni e dal nostro scalo, il comparto turistico continui a investire sulla qualità dell’offerta e a mantenere un equilibrio nei prezzi praticati ai turisti, così da non scoraggiarli a visitare i nostri territori».

 

Infine, Ombra lancia una proposta concreta per affrontare la questione in modo sistemico: «Proprio per affrontare insieme queste sfide e individuare soluzioni concrete, auspichiamo la convocazione degli Stati Generali del Turismo per la Sicilia occidentale. Sarebbe l’occasione per analizzare criticità e opportunità, mettendo in rete operatori, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di valorizzare appieno le bellezze del nostro territorio e far crescere in maniera sostenibile il flusso turistico».

Una chiamata al dialogo e alla responsabilità collettiva, che punta a superare le polemiche per rilanciare un settore cruciale per l’economia del territorio.