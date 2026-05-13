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» Turismo
13/05/2026 18:36:00

La classifica: ecco i B&B più apprezzati in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/la-classifica-ecco-i-b-amp-b-piu-apprezzati-in-provincia-di-trapani-450.jpg

San Vito Lo Capo domina la classifica delle strutture ricettive più apprezzate della provincia di Trapani. È questo il dato che emerge dalla nuova sezione pubblicata da Bed-and-Breakfast.it, che ha raccolto e aggregato le recensioni di Google, TripAdvisor e della propria piattaforma per stilare una graduatoria delle strutture con la reputazione online più solida.

 

Nella Top provinciale, infatti, le prime posizioni sono quasi tutte occupate da bed and breakfast, affittacamere e hotel della località turistica sanvitese, da anni tra le mete più richieste della Sicilia occidentale.

 

Al primo posto si piazza Riad Comfort Rooms, con un punteggio medio di 9.9 e ben 472 recensioni complessive. Seguono Alba Marina B&B e Da Pina, entrambe con valutazioni altissime e oltre 500 recensioni aggregate.

 

La graduatoria conferma la forza attrattiva di San Vito Lo Capo nel turismo extra-alberghiero: tra le prime dieci strutture classificate, otto si trovano proprio nella cittadina balneare.

 

Marsala piazza invece diverse strutture nella Top 30 provinciale, tra cui B&B Nonno Gino, Laguna dei Fenici, Stagnone Area Zero B&B, Villa del Vento e A Casa di Coso B&B. 

 

Presenze importanti anche per Cortile Sant'Agostino Suites & Rooms, Residence Pietre Antiche, Pensione Tranchina e La Casa del Limoneto.

 

Secondo Bed-and-Breakfast.it, le classifiche vengono elaborate considerando sia la media dei voti sia il numero complessivo delle recensioni ricevute, nel tentativo di offrire una fotografia più equilibrata dell’affidabilità delle strutture.

 

La piattaforma ha pubblicato non solo la classifica provinciale di Trapani, ma anche la Top 100 Sicilia e la Top 500 Italia.

 

Per la provincia di Trapani la classifica completa è disponibile qui: Classifica strutture Trapani









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