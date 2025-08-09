Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Animali & Ambiente
09/08/2025 07:47:00

Delfino nel porto di Marsala: lo spettacolo all’alba del 9 agosto. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754718799-0-delfino-nel-porto-di-marsala-lo-spettacolo-all-alba-del-9-agosto-il-video.png

Un incontro raro e affascinante ha sorpreso i primi marsalesi svegli all’alba di oggi, 9 agosto. Un delfino è stato avvistato mentre nuotava con eleganza nelle acque calme del porto, proprio a pochi metri dalle banchine.

La scena, immortalata in un breve video, mostra l’animale che affiora e scompare con movimenti lenti e armoniosi, come se stesse esplorando curioso l’insolito scenario urbano. Per Marsala non è certo un avvistamento di tutti i giorni: il porto, solitamente (poco)  animato da pescherecci e diportisti, si è trasformato per qualche minuto in un piccolo palcoscenico naturale.

Gli esperti ricordano che i delfini possono avvicinarsi alla costa in cerca di cibo o per seguire le correnti, ma sottolineano l’importanza di non disturbarli e mantenere sempre una distanza di sicurezza.

Per chi era lì, invece, resta il ricordo di un’alba speciale. E la sensazione, rara, di vedere la natura prendersi – anche solo per un attimo – la scena.