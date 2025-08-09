Delfino nel porto di Marsala: lo spettacolo all’alba del 9 agosto. Il video

09/08/2025 07:47:00

Un incontro raro e affascinante ha sorpreso i primi marsalesi svegli all’alba di oggi, 9 agosto. Un delfino è stato avvistato mentre nuotava con eleganza nelle acque calme del porto, proprio a pochi metri dalle banchine.

La scena, immortalata in un breve video, mostra l’animale che affiora e scompare con movimenti lenti e armoniosi, come se stesse esplorando curioso l’insolito scenario urbano. Per Marsala non è certo un avvistamento di tutti i giorni: il porto, solitamente (poco) animato da pescherecci e diportisti, si è trasformato per qualche minuto in un piccolo palcoscenico naturale.

Gli esperti ricordano che i delfini possono avvicinarsi alla costa in cerca di cibo o per seguire le correnti, ma sottolineano l’importanza di non disturbarli e mantenere sempre una distanza di sicurezza.

Per chi era lì, invece, resta il ricordo di un’alba speciale. E la sensazione, rara, di vedere la natura prendersi – anche solo per un attimo – la scena.



