Delfino nel porto di Marsala: lo spettacolo all’alba del 9 agosto. Il video
Un incontro raro e affascinante ha sorpreso i primi marsalesi svegli all’alba di oggi, 9 agosto. Un delfino è stato avvistato mentre nuotava con eleganza nelle acque calme del porto, proprio a pochi metri dalle banchine.
La scena, immortalata in un breve video, mostra l’animale che affiora e scompare con movimenti lenti e armoniosi, come se stesse esplorando curioso l’insolito scenario urbano. Per Marsala non è certo un avvistamento di tutti i giorni: il porto, solitamente (poco) animato da pescherecci e diportisti, si è trasformato per qualche minuto in un piccolo palcoscenico naturale.
Gli esperti ricordano che i delfini possono avvicinarsi alla costa in cerca di cibo o per seguire le correnti, ma sottolineano l’importanza di non disturbarli e mantenere sempre una distanza di sicurezza.
Per chi era lì, invece, resta il ricordo di un’alba speciale. E la sensazione, rara, di vedere la natura prendersi – anche solo per un attimo – la scena.
