Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
10/08/2025 08:42:00

Trapani, ripulito il porto peschereccio: rimosso materiale inquinante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754721861-0-trapani-ripulito-il-porto-peschereccio-rimosso-materiale-inquinante.jpg

È stato ripristinato l’ordine e il decoro nello specchio di mare davanti alla banchina del porto peschereccio di Trapani, un tratto spesso compromesso – secondo l’amministrazione comunale – da comportamenti irregolari di una minoranza di abusivi e presunti falsi operatori del settore ittico, in violazione delle norme ambientali e dannosi per l’immagine della città.

L’intervento straordinario è stato effettuato ieri dall’Autorità di Sistema Portuale, competente per l’area demaniale, a seguito delle segnalazioni di cittadini rivolte al sindaco Giacomo Tranchida e all’assessore Andrea Vassallo. Le operazioni hanno consentito di rimuovere materiali inquinanti e riportare la situazione alla normalità.

Controlli e competenze

Il sindaco ha ricordato che il controllo e la vigilanza sull’area portuale spettano all’Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto, ma ha ribadito la disponibilità del Comune a sostenere i sistemi di sorveglianza, anche quando non di propria competenza.

Tranchida ha espresso rammarico per la persistente mancanza di collaborazione:

“Nonostante i ripetuti inviti a rispettare l’ambiente e la città, c’è chi fa del mare la propria fonte di reddito continuando a sfregiarlo. Ancora più grave è che chi ha interesse a tutelarlo non segnali, neanche in forma anonima, i delinquenti che lo danneggiano”.

L’amministrazione assicura che il tema dei controlli è già all’attenzione delle autorità competenti, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e salvaguardare una delle aree più importanti per l’economia e l’identità trapanese.