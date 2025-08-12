Privatizzazione aeroporto Palermo, Safina (PD):“Prima il sistema aeroportuale occidentale"

12/08/2025 13:30:00

Nel dibattito sulla privatizzazione dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo irrompe la voce critica di Dario Safina, deputato regionale del Partito democratico, che mette in guardia dal rischio di “una corsa solitaria” dello scalo palermitano a discapito dell’intero sistema aeroportuale della Sicilia occidentale.

“Non siamo contrari in linea di principio alla partecipazione dei privati – premette Safina – ma un asset strategico come il Falcone-Borsellino non può essere ceduto senza una visione d’insieme. Se Palermo va per conto proprio, a rimetterci saranno Trapani Birgi, Pantelleria e Lampedusa, con il pericolo concreto di svalutazioni e operazioni speculative lontane dall’interesse pubblico”.

Il riferimento è alla recente decisione di individuare un advisor per valutare la fattibilità della privatizzazione. Per Safina, prima di arrivare a quel punto serve “un tavolo di confronto tra tutti gli operatori degli scali della Sicilia occidentale”, passo indispensabile per dar vita a un hub integrato e competitivo in grado di “garantire sviluppo, occupazione e benefici concreti a cittadini e imprese”.

La posizione del PD regionale si inserisce così in un quadro politico già teso, dove la privatizzazione di infrastrutture strategiche divide la maggioranza e alimenta il confronto con l’opposizione. Safina, in particolare, lega la questione al rilancio degli aeroporti minori, tema che in Sicilia tocca anche equilibri territoriali e rapporti di forza fra province.

“Non si tratta di frenare il progresso – conclude il deputato Dem – ma di guidarlo con responsabilità e visione, per evitare che il futuro del trasporto aereo siciliano si giochi sull’improvvisazione invece che su una pianificazione solida e condivisa”.



