Sport

» Automobilismo
12/08/2025 09:04:00

Nasce il premio "Salvatore Morselli", così l'Ac Trapani ricorda il cronista in occasione della Monte Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754982179-0-nasce-il-premio-salvatore-morselli-cosi-l-ac-trapani-ricorda-il-cronista-in-occasione-della-monte-erice.jpg

Un premio alla memoria del giornalista Salvatore Morselli. E' quello che ha istituto l'Automobile Club Trapani in occasione della prossima edizione della Cronoscalata Monte Erice, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

Salvatore Morselli, scomparso due anni addietro, è stato il cronista che ha seguito il maggior numero di edizioni della gara trapanese, raccontando l'ascesa e la consacrazione della competizione motoristica, ormai tra le prove regina in Italia, tanto da essere inserita nel Campionato Supersalita, la top class delle gare di velocità in montagna. Inoltre, ha anche ricoperto l'incarico di addetto stampa della gara e ora l'Ac Trapani ha voluto istituire un premio per ricordarlo.

“Un vero appassionato del mondo dei motori – sono le parole di Giovanni Pellegrino, il presidente dell'Automobile Club Trapani – che è sempre con noi, nei nostri pensieri. Ha lavorato al nostro fianco seguendo lo sviluppo di questa Cronoscalata fino a prima della sua prematura scomparsa”.

Il premio verrà assegnato ad un pilota che partecipa alla competizione ed a decidere il nominativo sarà una apposita giuria presieduta da Franco Cammarasana, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, collega ed amico di Salvatore Morselli. Il nome del vincitore della prima edizione del premio “Salvatore Morselli” verrà comunicato nelle prossime settimane e sarà consegnato in una apposita cerimonia che si terrà in prossimità della Cronoscalata.