Carabiniere siciliano muore a Mantova

13/08/2025 08:45:00

Un grave incidente stradale avvenuto ieri, martedì 12 agosto a Mantova, è costato la vita a Mario Sicilia, 31 anni, appuntato dell’Arma dei carabinieri, residente a Colle Aperto, Mantova ma nato a Caltanissetta. L’uomo, originario della Sicilia e padre di una bimba di due anni, avrebbe compiuto 32 anni il prossimo dicembre. Al momento dello schianto non era in servizio.

L’impatto è avvenuto in viale Pompilio, quando la moto Yamaha guidata da Sicilia si è scontrata con un furgone Fiat Doblò proveniente dalla direzione opposta e impegnato in una svolta. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale di Mantova, il militare è deceduto poco dopo il ricovero. I due anziani che viaggiavano sul furgone, marito e moglie di 77 e 75 anni, sono rimasti feriti in modo non grave.

Arruolatosi nel 2019, Mario Sicilia aveva completato la formazione alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, per poi prestare servizio dal 2020 alla stazione di Mantova. Colleghi e superiori lo ricordano come una persona solare e sempre pronta ad aiutare gli altri. Il comandante provinciale, colonnello Vincenzo Di Stefano, ha espresso profondo cordoglio, definendolo “un ragazzo straordinario” e “un punto di riferimento per i più giovani”.

Messaggi di vicinanza sono giunti da Caltanissetta, città d’origine della famiglia, e dall’Associazione italiana arbitri, di cui il nonno è decano. “Un tragico incidente – si legge nella nota – lascia un vuoto incolmabile nel cuore della moglie, della figlia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.



