“Jazeera”: il nuovo disco di Dario Salerno, un ponte sonoro tra Mediterraneo e Africa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754916824-0-jazeera-il-nuovo-disco-di-dario-salerno-un-ponte-sonoro-tra-mediterraneo-e-africa.jpg

È uscito per Inner Urge Records “Jazeera”, il nuovo disco del chitarrista e compositore marsalese Dario Salerno, affiancato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria. Un’opera che prende il nome dalla parola araba per “isola” e che diventa metafora di un luogo di incontro tra culture, ritmi e tradizioni diverse.

Il progetto nasce da un lavoro di ricerca e sperimentazione che Salerno porta avanti da anni, intrecciando sonorità arabe, africane e mediterranee con la libertà dell’improvvisazione jazz. Ogni brano è un approdo unico, in cui la scrittura si fonde con l’estemporaneità della performance, rendendo ogni esecuzione diversa dalla precedente.

«Con “Jazeera” volevo raccontare un viaggio senza confinispiega Salerno –. Non solo geografici, ma anche musicali e culturali. Ho cercato di far convivere lingue sonore diverse, lasciando che l’improvvisazione fosse il filo conduttore. È un disco nato dal dialogo e dall’ascolto reciproco, e credo che questo si percepisca in ogni traccia».

Frutto di anni di esperienza tra festival, collaborazioni internazionali e progetti di world music, “Jazeera” è il manifesto artistico di un musicista che ha scelto di fare della contaminazione la sua cifra stilistica. Un lavoro che, partendo dalle sponde del Mediterraneo, approda nelle regioni più remote dell’Africa e torna carico di storie, suoni e colori. Il disco sarà presentato dal vivo il 17 agosto alle 19.30 nell’ambito della rassegna “‘a Scurata – Memorial Enrico Russo” Sul palco con Salerno - chitarra e oud - ci saranno Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



