Politica
13/08/2025 07:00:00

Erice, l'opposizione denuncia irregolarità al parcheggio affidato al Clomy Club

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755046035-0-erice-l-opposizone-denuncia-irregolarita-al-parcheggio-affidato-al-clomy-club.jpg

 È scontro aperto in Consiglio comunale sulla gestione del parcheggio adiacente al Campo Falcone-Borsellino, affidato al Clomy Club. A innescare la polemica, una nota congiunta di sei consiglieri comunali di opposizione – Assunta Aiello, Vincenzo Favara, Michele Cavarretta, Vincenzo Maltese, Simona Mannina e Alberto Pollari – che denunciano “una scandalosa gestione” e “l’inerzia della Giunta” nonostante settimane di segnalazioni.

 

Secondo quanto ricordano i consiglieri, la delibera di Giunta del 2023 stabiliva chiaramente che lo spazio dovesse essere riservato esclusivamente ai soci e agli utenti dell’impianto sportivo. Nella pratica, però, l’area sarebbe diventata “un parcheggio aperto a tutti”, con accesso a pagamento, in contrasto con quanto previsto dagli atti ufficiali.

 

Una situazione che, secondo i firmatari, crea anche “concorrenza sleale” rispetto al futuro gestore delle strisce blu della zona, andando a minare le regole del mercato e a danneggiare chi si appresta a operare nel rispetto della legge.

 

“È inaccettabile – scrivono – che i cittadini, pronti a pagare per un servizio regolare e controllato, si trovino a competere con una gestione irregolare che il Comune ha il dovere di reprimere”.

 

L’opposizione accusa inoltre la Giunta di non aver dato seguito alle numerose denunce presentate in Consiglio comunale, lasciando che “le parole cadessero nel vuoto” senza alcun intervento risolutivo.

 

“È tempo che la Giunta smetta di parlare e inizi a fare. Chiediamo un vero controllo e un intervento immediato. Gli ericini meritano rispetto e il pieno rispetto degli affidamenti”, concludono i consiglieri di opposizione.

 