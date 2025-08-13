ASP Trapani: manifestazione di interesse per farmacie rurali nel progetto PNES

13/08/2025 18:31:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle farmacie rurali della provincia per partecipare al progetto PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, nell’area “Contrastare la povertà sanitaria”. Le farmacie rurali sono quelle ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

L’iniziativa riguarda la dotazione di farmaci e l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, da destinare ai beneficiari presi in carico nell’ambito del progetto. Le farmacie selezionate collaboreranno con l’ASP nella distribuzione gratuita dei medicinali, garantendo così un supporto concreto alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Chi può partecipare

Possono aderire tutte le farmacie rurali della provincia di Trapani. L’attività proseguirà fino al termine del progetto, previsto per il 31 dicembre 2029.

Come presentare la domanda

Le farmacie interessate dovranno inviare la propria richiesta all’indirizzo dipartimento.farmaco@asptrapani.it entro il 25 agosto 2025.

Maggiori informazioni, insieme alla documentazione necessaria, sono disponibili nella pagina PNES del sito dell’ASP di Trapani o direttamente al link ufficiale: clicca qui.

Il progetto PNES si inserisce tra le iniziative nazionali per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure, con particolare attenzione alle aree rurali e ai cittadini più vulnerabili.



