Cronaca

» Sanità
13/08/2025 11:02:00

L'Asp di Trapani acquista nuovi dispositivi per le sale operatorie degli ospedali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755076417-0-l-asp-di-trapani-acquista-nuovi-dispositivi-per-le-sale-operatorie-degli-ospedali.jpg

 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato un’importante fornitura di dispositivi medici destinati alle sale operatorie dei presidi ospedalieri della provincia. L’attuale investimento, pari a 433 mila euro, consentirà di assicurare la piena operatività delle strutture per i prossimi cinque mesi.

 

Il provvedimento riguarda materiale chirurgico e laparoscopico indispensabile per gli interventi ordinari e di emergenza, evitando interruzioni nell’attività operatoria. L’acquisto coprirà l’immediato fabbisogno in attesa della conclusione di una gara d’appalto più ampia, del valore previsto di 3 milioni di euro, che garantirà la fornitura per i successivi cinque anni.

 

Le tre aziende incaricate di assicurare il servizio in questa fase transitoria sono Biofarm Italia Srl, Servizi Medicali Srl e Johnson & Johnson Medical Spa. Le forniture comprendono strumenti e materiali per diverse specialità chirurgiche, permettendo interventi rapidi e sicuri in tutta la rete ospedaliera provinciale.

La direzione dell’ASP di Trapani ha evidenziato che il progetto è inserito nella programmazione del Bacino Occidentale, che include anche il Policlinico “Giaccone” di Palermo. Particolare attenzione è rivolta all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove la disponibilità immediata di dispositivi è considerata strategica per gestire urgenze ed emergenze senza rallentamenti. 



