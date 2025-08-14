Sezioni
Cultura
14/08/2025 09:00:00

Pantelleria, “L’Isola fortezza”: tornano dopo 82 anni i veicoli militari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755071044-0-pantelleria-l-isola-fortezza-tornano-dopo-82-anni-i-veicoli-militari.jpg

Pantelleria ha rivissuto un frammento della sua storia con il ritorno, dopo 82 anni, dei veicoli militari storici della Seconda guerra mondiale. Un evento che ha lasciato sbalorditi residenti e turisti, trasformando l’isola in un palcoscenico a cielo aperto di memoria storica e rievocazione.

Le varie associazioni partecipanti, insieme all’associazione Barbacane e a UNIPANT, hanno contribuito a rendere straordinari i diversi appuntamenti in programma, unendo passione, ricerca storica e valorizzazione del territorio.

La comunità e i visitatori non si sono limitati a osservare: in tanti hanno scattato foto, posto domande, partecipato alle attività e agli eventi storico-culturali organizzati per l’occasione.

Uno dei momenti più significativi si è svolto ieri, con l’inaugurazione del bunker PT227, una postazione militare della Seconda guerra mondiale recuperata grazie al lavoro di Carmine Acierno e del team dell’associazione Barbacane. Un’opera di recupero che restituisce all’isola un prezioso tassello della sua memoria.

Suggestiva la scena avvenuta in spiaggia, quando all’arrivo delle storiche jeep Willys molti bagnanti hanno interrotto giochi e relax sotto l’ombrellone per avvicinarsi, ammirare i mezzi e partecipare alla rievocazione, diventando parte attiva di un contesto che unisce storia e comunità.

L’evento “Pantelleria l’Isola fortezza” si conferma così un’occasione unica per far dialogare il passato con il presente, trasformando un ricordo bellico in un momento di condivisione e consapevolezza collettiva.