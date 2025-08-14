Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/08/2025 17:22:00

Alcamo: con il Piano di Interventi SIRU, trenta milioni per ambiente, scuole e cultura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755185181-0-alcamo-con-il-piano-di-interventi-siru-trenta-milioni-per-ambiente-scuole-e-cultura.jpg

Nella sala consiliare del Palazzo di Città di Alcamo, si è svolta l’assemblea dei sindaci della SIRU (Sistemi Intercomunali di Rango Urbano) Sicilia Occidentale, durante la quale è stato approvato il Piano degli Interventi finanziato dai fondi della Politica di Coesione Europea 2021-2027, per un totale di circa 30 milioni di euro.

Il piano coinvolge 23 comuni — Balestrate, Borgetto, Calatafimi-Segesta, Caltabellotta, Camporeale, Castellammare del Golfo, Custonaci, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Partinico, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Vito Lo Capo, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Sciacca, Trappeto, Vita e Alcamo, quest’ultima in qualità di capofila — che dal 2023 collaborano per dare attuazione alla politica unitaria di coesione definita dal PR FESR Sicilia 2021-2027.

 

«E' stato un momento fondamentale per la strategia di sviluppo territoriale della SIRU – ha dichiarato il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi –. Insieme ai colleghi sindaci abbiamo approvato un piano che, grazie alle risorse territorializzate del Fondo di Coesione, consentirà di realizzare interventi in settori cruciali come l’efficientamento energetico, la protezione civile, l’ambiente e la cultura».

 