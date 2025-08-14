Auto si ribalta sull'A19: traffico bloccato in direzione Palermo

14/08/2025 19:58:00

Vigilia di Ferragosto complicata per chi viaggia sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha bloccato la circolazione in direzione Palermo, provocando lunghe code e disagi per centinaia di automobilisti. Il bilancio è di tre feriti, soccorsi dal personale del 118.

Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria Ventimiglia, nel territorio comunale di Trabia. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, un’auto si sarebbe ribaltata per cause da accertare. L’impatto ha reso necessaria la chiusura immediata del tratto autostradale interessato, causando un blocco totale del traffico verso il capoluogo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Termini Imerese, che hanno estratto le persone rimaste intrappolate nel veicolo e messo in sicurezza l’area. Parallelamente, gli operatori sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti. La polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato hanno richiesto tempo, con conseguenze pesanti sulla viabilità. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.



