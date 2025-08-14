Si allena sulla statale 115 per Selinunte e viene investito da un ragazzo in monopattino

14/08/2025 10:26:00

Brutta disavventura per uomo di 41 anni, di Castelvetrano, travolto da un monopattino mentre stava svolgendo la consueta corsa pomeridiana. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17 lungo la Strada Statale 115, in direzione di Marinella di Selinunte.

L’uomo correva sul lato sinistro della carreggiata, fuori dalla linea laterale continua, quando un un monopattino, proveniente in senso opposto a velocità sostenuta, è riuscito a evitarlo. Poco dopo, però, un secondo mezzo, guidato da un giovane di circa 20 anni, lo ha colpito violentemente, investendolo.

Il ragazzo, rimasto illeso, dopo l’impatto ha inveito contro il corridore e si è dato alla fuga. Soccorso inizialmente da alcuni residenti, il runner è stato poi trasportato al pronto soccorso di Castelvetrano, dove i medici hanno diagnosticato diverse contusioni ed escoriazioni, con una prognosi di dieci giorni.



