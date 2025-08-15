15/08/2025 10:41:00

Attesa per l’Unlocked Music festival il 15 e 16 agosto 2025 a Castellammare del Golfo, nel piazzale del porto

Il 15 agosto Mochakk -enfant prodige della scena elettronica globale - con Silvie Loto.

Il 16 agosto il Dj Seth Troxler, leggenda americana dell’elettronica, con Patrick Topping, Blackchild, Krystal Klear e Dily.

Per le giornate del festival fino alle ore 15 sarà possibile raggiungere i parcheggi nell'area del porto in contrada Cerri.

Dalle ore 17 fino alle 2 (fino alle ore 3 per le navette previste dall’organizzazione del festival) i bus navetta (€ 2 direttamente sul bus) partiranno dal capolinea nel piazzale cimitero, dopo il campo sportivo “Matranga”, dove le auto possono essere lasciate in sosta (ticket ecoparking del costo di due euro). Parcheggi disponibili anche alla spiaggia Playa raggiunta dai bus.

Le navette lasceranno i passeggeri all'incrocio antistante l'hotel Punta Nord Est da dove sarà possibile raggiungere a piedi il piazzale del porto (area di drop-off - punto di salita e discesa passeggeri).

I punti di fermata delle navette sono nella zona cimitero (incrocio tra via Galileo Galilei e via Alessandro Volta - fronte stadio) e due fermate alla spiaggia Playa: la prima di fronte il parcheggio Paradiso, l’altra di fronte il lido Ohana.

È consigliato recarsi al parcheggio antistante il cimitero nelle ore diurne e ai parcheggi della spiaggia Playa per chi arriva nelle ore serali. Prevista anche un’area riservata ai disabili (info@face.events per informazioni).

Nell’area del festival è vietato introdurre cibo e bevande, armi da fuoco, coltelli e utensili, petardi e materiale esplosivo, vetro o lattine, animali, droghe e aghi, ombrelli, aste per selfie, droni, biciclette e pattini, puntatori laser, valigie o zaini > 21 x 30 cm, trombette da stadio, bombolette spray (inclusi profumi e deodoranti), tende, strumenti musicali, videocamera, camera semi o professionale, caschi, sedie pieghevoli. E qualsiasi altra cosa che l’organizzazione o il responsabile della sicurezza ritenga pericolosa. L’area dell’evento è dotata di 4 uscite di sicurezza

L’intero perimetro è sorvegliato e delimitato per entrambe le giornate da steward, addetti antincendio, personale sanitario con PMA, mezzi di soccorso e volontari della protezione civile che saranno a disposizione del pubblico in caso di necessità.

Tutte le informazioni sul sito web del festival: https://unlockedmusicfestival.com/domande-frequenti-faq/



