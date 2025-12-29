Adottiamo il diritto allo studio: il 6 gennaio la musica diventa solidarietà 

29/12/2025 14:11:00

La musica come strumento di inclusione e speranza. Il 6 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Teatro Don Bosco di Catania ospiterà uno spettacolo di beneficenza promosso dal Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo, in collaborazione con gli altri Rotary Club del territorio catanese. Un evento che unisce arte e solidarietà con un obiettivo chiaro: sostenere il diritto allo studio di una giovane studentessa catanese in condizioni di fragilità economica.

Sul palco si esibiranno artisti di grande livello: il mezzosoprano Sabrina Messina, il tenore Antonio Costa, il coro Gospel “Padre Gabriele Maria Allegra” e i giovanissimi Pop Lirici, protagonisti di un pomeriggio musicale pensato per emozionare e, allo stesso tempo, fare del bene.

L’iniziativa rientra nel progetto “Adottiamo lo studio”, promosso dal Rotary, che mira a sostenere il percorso formativo di studenti meritevoli che, senza un aiuto concreto, rischierebbero di interrompere gli studi. Gli introiti dello spettacolo saranno interamente destinati ad accompagnare una bambina catanese nel suo percorso educativo, garantendole continuità e serenità nello studio.

«Il diritto allo studio è uno dei pilastri fondamentali per costruire una società più giusta e inclusiva – dichiarano gli organizzatori del Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo –. Sostenere i giovani studenti significa offrire loro la possibilità di un futuro migliore, valorizzando talento e attitudini».

Lo spettacolo rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni, artisti, sponsor e attività commerciali locali, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. «Unendo le forze – sottolineano dal Rotary – è possibile generare un impatto reale e duraturo sul territorio. Il nostro impegno verso i giovani continuerà, investendo sull’educazione come strumento di crescita personale e collettiva».

Nel corso della serata è prevista anche una lotteria solidale, con l’assegnazione di premi di valore, il cui ricavato contribuirà ulteriormente alla causa.

Il Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo ha già annunciato altre iniziative di raccolta fondi nel corso dell’anno, confermando l’attenzione costante verso il progetto “Adottiamo lo studio” e il sostegno concreto ai giovani del territorio.



