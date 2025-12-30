Valderice, Capodanno in piazza Cristo Re con “Passione a 90”
Sarà piazza Cristo Re il luogo simbolo con cui Valderice saluterà l’arrivo del 2026.
Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22.30, la piazza si trasformerà in un grande spazio di festa con “Passione a 90 – Il Party Anni 90”, format musicale che sta registrando grande partecipazione in tutta Italia e che accompagnerà il pubblico nel countdown di fine anno.
Un evento a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere generazioni diverse, nel segno della musica che ha segnato un’epoca. Un viaggio tra le hit degli anni ’90 e 2000, con una selezione di brani che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni, restituendo alla piazza il suo ruolo naturale di luogo di incontro e condivisione. “Passione a 90” propone uno show dinamico e coinvolgente, costruito attorno alle sonorità simbolo di quegli anni: da Gabry Ponte a Gigi D’Agostino, da Prezioso a Corona, fino agli 883, in una sequenza musicale pensata per creare un clima di festa diffusa e partecipata. Il warm up è affidato a Lady Marchhh affiancata da Jhonny JXJ. L'evento è curato da Notorius Agency. «Il Capodanno in piazza – dichiara il sindaco di Valderice Francesco Stabile – rappresenta un momento di forte valore comunitario. Abbiamo scelto di offrire un evento aperto a tutti, che permetta ai cittadini di vivere insieme l’inizio del nuovo anno, ritrovandosi nello spazio pubblico per condividere musica, emozioni e senso di appartenenza». Sulla stessa linea l’assessore Anna Maria Mazzara, che sottolinea: «Con “Passione a 90” proponiamo un format capace di parlare a più generazioni, valorizzando la piazza come luogo di aggregazione. È una scelta che unisce intrattenimento e socialità, nel segno di una proposta semplice ma di qualità».
L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni di fine anno promosse dal Comune di Valderice e conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso eventi accessibili, inclusivi e capaci di animare il territorio nei momenti di maggiore partecipazione collettiva.
