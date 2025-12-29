Sezioni
Cultura

» Spettacoli
29/12/2025 13:20:00

Erice, Capodanno in Piazza della Loggia con Kawabonga Party

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/erice-capodanno-in-piazza-della-loggia-con-kawabonga-party-450.jpg

La notte di San Silvestro trasforma Piazza della Loggia nel cuore pulsante dei festeggiamenti ericini.

Mercoledì 31 dicembre, dalle 22:30, il collettivo Kawabonga Party – Don Leo, Luca Tarantino e Tetrixxx – porterà nella città medievale il format che ha conquistato il pubblico internazionale: DJ set che fondono trap, tropical bass, moombahton, hip-hop e tech house, accompagnati da una scenografia di fiamme, coriandoli, installazioni gonfiabili e fuochi d'artificio.

Ad aprire la serata sarà Pietro Gervasi DJ, con la conduzione affidata a Vittoria Abbenante. «Piazza della Loggia si prepara ad accogliere giovani, famiglie e visitatori – dichiara la sindaca Daniela Toscano – perché è stando insieme che si costruisce il senso di comunità. Saluteremo il 2026 augurandoci reciprocamente un anno di serenità e opportunità». L'assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi Rossella Cosentino aggiunge: «Siamo orgogliosi di offrire un evento di qualità. Vogliamo che i nostri ragazzi e le nostre famiglie possano vivere Erice da protagonisti, senza cercare altrove occasioni di aggregazione. Non vediamo l'ora di brindare con voi e di inaugurare il nuovo anno con contagiosa energia e stile». L'evento è curato da Notorius Agency nell'ambito del cartellone EricèNatale. EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de "I Borghi più belli d'Italia" e della Funierice. Partner: Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, Istituto d'Istruzione superiore "Ignazio e Vincenzo Florio", Istituto di Istruzione superiore "Sciascia Bufalino", Associazione "Il Bajuolo" di Erice, Associazione "Vivere Erice", Fc Service, Associazione "MEMA" (Mediterranean Music Association). Associazione Siciliana Amici della Musica, Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice, CAI - Sezione di Erice e Agro Ericino, Distretto Turistico Sicilia Occidentale - West of Sicily, Notorius Agency, Panathlon Trapani. La manifestazione è coordinata dal settore Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice guidato da Toto Denaro.









