Ferragosto 2025, San Vito Lo Capo regina delle vacanze in Italia: è la meta più cercata

15/08/2025 18:05:00

San Vito Lo Capo conquista il primo posto nella classifica delle destinazioni italiane più ricercate per Ferragosto 2025, secondo il portale di prenotazioni Holidu. La perla della Sicilia occidentale svetta con un prezzo medio di 208 euro a notte, superando località di grande richiamo turistico come San Teodoro in Sardegna (275 euro) e Marina di Ragusa (138 euro).

Il dato conferma il fascino senza tempo di San Vito Lo Capo, nota per le sue acque cristalline, la spiaggia di sabbia bianca e l’offerta enogastronomica legata al cous cous. La Sicilia, in generale, è la vera protagonista dell’estate: ben 16 località dell’Isola entrano nella Top 50, da Castellammare del Golfo (7° posto) a Palermo (8°), fino a Capo d’Orlando (15°).

Le altre posizioni in classifica

2° posto : San Teodoro (Sardegna) – 275 €

: San Teodoro (Sardegna) – 275 € 3° posto : Marina di Ragusa (Sicilia) – 138 €

: Marina di Ragusa (Sicilia) – 138 € 4° posto : Marina di Camerota (Campania) – 199 €

: Marina di Camerota (Campania) – 199 € 5° posto: Porto Cesareo (Puglia) – 195 €

Trapani chiude la graduatoria nazionale al 50° posto, con un prezzo medio di 165 euro a notte.

Ferragosto “made in Italy”

Un aspetto significativo dell’edizione 2025 è la totale assenza di mete estere nella Top 50. Lo scorso anno erano presenti destinazioni come Palma di Maiorca, Barcellona e Nizza; quest’anno, invece, gli italiani hanno scelto di restare in patria, puntando su un turismo di prossimità e sulla varietà di offerte presenti lungo tutta la penisola.

Le mete più care e più economiche

La località con il prezzo medio più alto è Palinuro (Campania) con 339 euro a notte, seguita da Sperlonga (308 €) e San Teodoro (275 €).

Tra le più economiche spiccano Catania (113 €), Palermo (133 €), Marsala (137 €) e Sciacca (141 €), tutte in Sicilia, confermando l’Isola come meta non solo ambita, ma anche competitiva per rapporto qualità-prezzo.

La classifica completa delle località e dei dati medi è consultabile su Holidu.it.



