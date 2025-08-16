Strade pericolose a Trapani: l’allarme. Ma il problema non è solo l'asfalto

16/08/2025 06:00:00

L’ultimo incidente mortale avvenuto a Trapani riaccende un dibattito che, purtroppo, si ripresenta con drammatica regolarità: quello sulla pericolosità di alcune strade della città e della provincia. A rilanciare l’allarme è l’avvocato Laura Montanti, vice presidente dell’Atm di Trapani, che già lo scorso dicembre aveva scritto alle autorità una lettera-denuncia dal titolo eloquente: “Pericoloso silenzio sulle ‘solite’ strade pericolose”.

Montanti ricordava, tra gli altri, i tragici incidenti lungo la provinciale che da Bonagia porta a Custonaci, nei pressi del ponte sul fiume Forgia, dove il 28 ottobre 2024 un giovane di 25 anni ha perso la vita, e lungo il rettilineo dal bivio Lentina verso Custonaci e San Vito, teatro il 26 marzo 2023 di un disastro in cui morirono sei persone. Pochi mesi dopo, l’8 settembre dello stesso anno, un’altra vittima sulla stessa S.P. 16.

Anche in città la situazione non è migliore: la via Virgilio ha visto due incidenti mortali recenti, nel 2022 e nel 2024, con vittime giovanissime.

L’avvocato denuncia l’assenza di interventi concreti da parte delle autorità: “No dissuasori di velocità, no semafori, no segnaletica, no autovelox, no rotonde, nessuna riunione in Prefettura o sopralluogo”. Una mancanza di azione che definisce “vergognosa” e “un insulto alla memoria di chi ha perso la vita”.

Ma il problema, avverte Montanti, non può essere ridotto solo alla condizione delle strade. E qui sta la verità scomoda: molti incidenti, anche su tratti perfettamente asfaltati, sono autonomi e dovuti a comportamenti irresponsabili alla guida. Alcol, distrazione per l’uso del cellulare, mancato rispetto del codice della strada, velocità folli anche nei centri urbani: sono queste, sempre più spesso, le cause dirette delle tragedie.

Il risultato è un mix letale: strade senza controlli o adeguati sistemi di sicurezza e automobilisti che ignorano regole e buon senso. In mezzo, a pagare il prezzo più alto, ci sono vite spezzate e famiglie distrutte.

La domanda dell’avvocato Montanti resta valida e urgente: “Quanto altro sangue deve scorrere sulla provinciale Trapani-Bonagia-Cornino, sulla Lentina-Custonaci e sulla via Virgilio prima che qualcuno si dia una smossa?”.



