Incidente mortale nella notte a Trapani, muore Antonio Coppola, 46 anni, di Valderice

14/08/2025 08:44:00

Tragedia nella notte a Trapani. Erano circa le 4 quando, in via Virgilio, Antonio Coppola, 46 anni, residente a Valderice, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, l’uomo era alla guida della sua Ford Fiesta e stava percorrendo via Virgilio in direzione della Zona industriale, nei pressi del passaggio a livello. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi autonomamente contro un muretto vicino alla struttura che ospita il “Mercato Amico”.

Sul luogo dell’impatto non sono stati trovati segni di frenata. Gli agenti ipotizzano che alla base dell’incidente possa esserci stato un colpo di sonno. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 46enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Sul posto, oltre ai vigili urbani per i rilievi, anche i Carabinieri.



