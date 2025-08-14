Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
14/08/2025 08:44:00

Incidente mortale nella notte a Trapani, muore Antonio Coppola, 46 anni, di Valderice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755154072-0-incidente-mortale-nella-notte-a-trapani-muore-antonio-coppola-46-anni-di-valderice.jpg

Tragedia nella notte a Trapani. Erano circa le 4 quando, in via Virgilio, Antonio Coppola, 46 anni, residente a Valderice, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, l’uomo era alla guida della sua Ford Fiesta e stava percorrendo via Virgilio in direzione della Zona industriale, nei pressi del passaggio a livello. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi autonomamente contro un muretto vicino alla struttura che ospita il “Mercato Amico”.

Sul luogo dell’impatto non sono stati trovati segni di frenata. Gli agenti ipotizzano che alla base dell’incidente possa esserci stato un colpo di sonno. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 46enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Sul posto, oltre ai vigili urbani per i rilievi, anche i Carabinieri.



Incidenti | 2025-08-13 08:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/carabiniere-siciliano-muore-a-mantova-250.jpg

Carabiniere siciliano muore a Mantova

Un grave incidente stradale avvenuto ieri, martedì 12 agosto a Mantova, è costato la vita a Mario Sicilia, 31 anni, appuntato dell’Arma dei carabinieri, residente a Colle Aperto, Mantova ma nato a Caltanissetta. L’uomo,...