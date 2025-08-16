C'è anche la Sicilia, con la famiglia Minardo, nell'acquisto di 1200 distributori Esso

16/08/2025 11:00:00

La rete italiana dei distributori Esso torna in mani nazionali, e tra i protagonisti dell’operazione spicca anche un nome siciliano. La famiglia Minardo di Modica, attraverso la società Giap Srl, fa infatti parte del consorzio di cinque aziende che ha rilevato EG Italia, titolare di circa 1.200 punti vendita in tutto il Paese, pari al 6% della rete nazionale.

L’accordo, siglato a Roma, segna un passaggio storico: dopo anni di controllo estero, gli impianti Esso – che includono anche convenience store e servizi di ristorazione – tornano a essere gestiti da operatori italiani.

Oltre alla Giap dei Minardo, partecipano all’acquisto Pad Multienergy Spa (famiglie Zani Ondelli e Petrolini, Brescia), Vega Carburanti Spa (famiglia Vianello, Mestre), Toil Spa (famiglia Toti, Napoli) e Dilella Invest Spa (famiglia Dilella, Bari). Il consorzio, assistito da advisor di primo piano come Mediobanca, Equita Mid Cap Advisory ed EY-Parthenon, ha definito un’operazione senza precedenti nel settore della distribuzione carburanti. Ora si attende il via libera dell’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

“Con questa acquisizione – spiegano i rappresentanti del consorzio – riportiamo sotto controllo nazionale un asset strategico, frutto della capacità delle nostre aziende di unirsi e affrontare insieme le nuove sfide del mercato”.



