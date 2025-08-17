Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
17/08/2025 11:54:00

Marsala, decisione innovativa sui Buoni Fruttiferi Postali: condanna per Poste 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755338182-0-marsala-decisione-innovativa-sui-buoni-fruttiferi-postali-condanna-per-poste.jpg

Il Tribunale di Marsala ha emesso un’ordinanza importante in materia di Buoni Fruttiferi Postali, destinata a fare giurisprudenza sul tema della tassazione dei rendimenti.

Il caso riguardava due risparmiatrici, C.G. e C.D.V., assistite dall’avvocato Francesco Carini, che hanno contestato a Poste Italiane l’applicazione della ritenuta fiscale del 12,5% sugli interessi maturati dai loro buoni. Secondo Poste, infatti, l’imposta andava applicata anno per anno, riducendo progressivamente gli interessi accreditati.

Il giudice di Marsala, la dott.ssa Marchesina Palermo, ha invece stabilito che la ritenuta deve essere applicata soltanto al momento del rimborso finale, come previsto dalla normativa primaria (DPR 600/73, DL 556/86, Dlgs 239/96). Tale interpretazione prevale sulla normativa secondaria richiamata da Poste (DM Tesoro 23/06/1997), in base al principio di gerarchia delle fonti.

Una differenza non da poco: il calcolo corretto, al lordo delle imposte fino al rimborso, ha evidenziato che le due risparmiatrici hanno ricevuto 48.020 euro in meno rispetto a quanto spettava loro. Per questo Poste è stata condannata a versare tale somma, oltre alle spese legali e alla copertura della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione si inserisce in un filone già aperto da altre pronunce (Corte d’Appello di Lecce, Tribunale di Bergamo), ma rappresenta per la giurisprudenza siciliana un passaggio significativo, destinato a incidere su numerosi contenziosi analoghi.

 