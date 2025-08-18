Tragedia ad Alcamo Marina: muore un turista tedesco investito da un’auto

18/08/2025 07:40:00

È morto all’ospedale Civico di Palermo il turista tedesco Mathias Krolop, 38 anni, residente a Rangsdorf, travolto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, da un’auto mentre camminava lungo via Apuzzo e Falcetta, ad Alcamo Marina.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, l’uomo stava percorrendo il marciapiede nei pressi della guardia medica, quando una Fiat Panda blu, guidata da una donna di 30 anni in direzione Palermo-Trapani, ha perso il controllo, ha invaso la corsia opposta e ha terminato la sua corsa sul marciapiede, colpendo in pieno il pedone. Dopo l’impatto, l’auto ha tamponato una vettura parcheggiata.

Il turista, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso a Palermo, ma è morto poco dopo il ricovero per le lesioni riportate. La conducente della Panda, lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo per accertamenti.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e verranno sottoposti a verifiche tecniche. Le indagini dovranno chiarire se all’origine dell’incidente vi siano stati fattori come la distrazione, l’alta velocità o eventuali problemi meccanici.



