È morto Gaspare Motisi, funzionario del Genio Civile di Trapani

18/08/2025 12:30:00

È morto all’età di 59 anni Gaspare Giuseppe Motisi, architetto e funzionario del Genio Civile di Trapani. La notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una grave malattia, ha suscitato profondo cordoglio in tutta la provincia, in particolare tra i colleghi del Dipartimento Regionale Tecnico e della comunità di Castellammare del Golfo, suo paese d’origine.

«Professionista valido e preparato, ha rappresentato negli anni un costante punto di riferimento e un esempio per tutti i colleghi», si legge nella nota diffusa dal Dipartimento regionale tecnico. Il Direttore Generale, i Dirigenti, i Funzionari Direttivi e tutto il personale del Dipartimento hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa, sottolineando la competenza, la dedizione e la disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto.

Anche il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha ricordato Motisi con parole sentite: «Con profondo dolore apprendiamo della prematura scomparsa dell’architetto Gaspare Giuseppe Motisi, professionista competente e stimato, persona disponibile e attenta». Il primo cittadino ha voluto esprimere il cordoglio a nome dell’intera amministrazione comunale, rivolgendosi alla famiglia e anche «all’ingegnere capo e a tutto l’ufficio del Genio Civile di Trapani, che con l'architetto Motisi perde non solo un collega, ma un punto di riferimento, esempio di competenza, dedizione e umanità».

I funerali saranno celebrati martedì 19 agosto alle ore 10:30 nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo.