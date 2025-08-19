Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
19/08/2025 10:12:00

Erice: c'è un nuovo numero di segnalazione per i rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755591155-0-erice-c-e-un-nuovo-numero-di-segnalazione-per-i-rifiuti.jpg

 

Ad Erice per le segnalazioni telefoniche riguardanti i rifiuti si dovrà essere effettuate esclusivamente tramite il numero 342 7641728. Non sarà più attivo, dunque, il vecchio numero fisso 0923 502243, che non dovrà essere utilizzato per questo tipo di richieste.

 

Il servizio resterà disponibile due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00, sotto il coordinamento della dottoressa Girolama Garuccio.

Resta comunque possibile, per chi preferisce strumenti digitali, inviare le proprie segnalazioni in qualsiasi momento tramite l’app Municipium, scaricabile e utilizzabile direttamente da smartphone.

 

Con questa novità l’amministrazione punta a rendere più immediato e diretto il contatto con i cittadini, migliorando la gestione delle segnalazioni legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.



