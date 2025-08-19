Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
19/08/2025 02:00:00

67^ Monte Erice, si lavora sul tracciato per garantire sicurezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755528342-0-67-monte-erice-si-lavora-sul-tracciato-per-garantire-sicurezza.jpg

Sono partiti gli interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale Immacolatella, il tracciato che ospita la storica Cronoscalata Monte Erice, giunta quest’anno alla 67ª edizione e in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

 

L’Automobile Club Trapani, organizzatore della manifestazione, è al lavoro da mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai piloti che si presenteranno al via dell’ultima prova del Campionato Italiano Supersalita, la massima serie nazionale delle gare di velocità in salita.

 

La Monte Erice 2025, inoltre, avrà validità anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Campionato Siciliano Velocità Montagna e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA). La competizione trapanese sarà dunque decisiva per l’assegnazione di diversi titoli assoluti, di classe e di gruppo, accendendo l’attesa degli appassionati e degli stessi protagonisti del volante.

 

A tre settimane dallo start continuano a pervenire numerose richieste di iscrizione, segno dell’appeal che la cronoscalata trapanese esercita da sempre. Tra queste figurano anche quelle di alcuni piloti stranieri, pronti a confrontarsi con uno dei percorsi più affascinanti del calendario.

 

Il fascino della Monte Erice non lo scopriamo certamente oggi – sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. Abbiamo una salita spettacolare, tornanti meravigliosi, un asfalto che solo i veri piloti riescono a domare e delle bellezze paesaggistiche insuperabili. A tutto questo, poi, aggiungiamo la cura per la sicurezza, migliorata anno dopo anno, anche a beneficio della circolazione viaria quotidiana.

Stiamo lavorando sodo per completare il prima possibile la messa in sicurezza del tracciato e poter regalare a tutti, piloti ed appassionati, una Monte Erice di assoluto livello, perché questa competizione rappresenta la storia delle gare in salita”.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...