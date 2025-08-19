67^ Monte Erice, si lavora sul tracciato per garantire sicurezza

19/08/2025 02:00:00

Sono partiti gli interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale Immacolatella, il tracciato che ospita la storica Cronoscalata Monte Erice, giunta quest’anno alla 67ª edizione e in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

L’Automobile Club Trapani, organizzatore della manifestazione, è al lavoro da mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai piloti che si presenteranno al via dell’ultima prova del Campionato Italiano Supersalita, la massima serie nazionale delle gare di velocità in salita.

La Monte Erice 2025, inoltre, avrà validità anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Campionato Siciliano Velocità Montagna e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA). La competizione trapanese sarà dunque decisiva per l’assegnazione di diversi titoli assoluti, di classe e di gruppo, accendendo l’attesa degli appassionati e degli stessi protagonisti del volante.

A tre settimane dallo start continuano a pervenire numerose richieste di iscrizione, segno dell’appeal che la cronoscalata trapanese esercita da sempre. Tra queste figurano anche quelle di alcuni piloti stranieri, pronti a confrontarsi con uno dei percorsi più affascinanti del calendario.

“Il fascino della Monte Erice non lo scopriamo certamente oggi – sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. Abbiamo una salita spettacolare, tornanti meravigliosi, un asfalto che solo i veri piloti riescono a domare e delle bellezze paesaggistiche insuperabili. A tutto questo, poi, aggiungiamo la cura per la sicurezza, migliorata anno dopo anno, anche a beneficio della circolazione viaria quotidiana.

Stiamo lavorando sodo per completare il prima possibile la messa in sicurezza del tracciato e poter regalare a tutti, piloti ed appassionati, una Monte Erice di assoluto livello, perché questa competizione rappresenta la storia delle gare in salita”.



