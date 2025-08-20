Mazara del Vallo, viabilità modificata per il Festino di San Vito: tutte le regole

20/08/2025 16:10:00

In occasione del Festino di San Vito 2025, in programma dal 17 al 24 agosto, il Comune di Mazara del Vallo ha disposto importanti modifiche alla viabilità cittadina. L’ordinanza della Polizia Municipale (n. 161 del 13 agosto 2025) introduce divieti di transito e di sosta in diverse aree del centro storico e del lungomare, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle processioni e degli eventi collegati ai festeggiamenti.

Giovedì 21 agosto – Fiaccolata e Corteo Storico

Dalle ore 3:00 divieto di transito per la fiaccolata lungo Via Conte Ruggero, Via Porta SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Lungomare Hopps, Lungomare San Vito (tra Via Pernice e Via Morello).

lungo (tra Via Pernice e Via Morello). Dalle 15 alle 23 divieto di fermata e transito per la processione storico-ideale a quadri viventi , che interesserà Lungomare San Vito, Lungomare Hopps, Lungomare Mazzini, Via Molo Caito, Piazza Regina, Via G.G. Adria, Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto I, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta SS. Salvatore, Via Conte Ruggero e Via A. Castiglione .

Tutti i titolari di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico dovranno lasciare libere le aree interessate dal passaggio delle processioni.

Domenica 24 agosto – Processione conclusiva

Dalle 15 alle 23 divieto di fermata e transito in Via Conte Ruggero (tratto antistante la Cattedrale), Via Porta SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci, Piazza e Via Santa Caterina, Via Mons. Audino, Via e Piazza San Michele.

Il corteo attraverserà anche Piazza Mokarta e Via A. Castiglione.

L’ordinanza sarà resa operativa con apposita segnaletica mobile e presidi della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.



