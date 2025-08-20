Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
20/08/2025 16:10:00

Mazara del Vallo, viabilità modificata per il Festino di San Vito: tutte le regole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755681898-0-mazara-del-vallo-viabilita-modificata-per-il-festino-di-san-vito-tutte-le-regole.jpg

In occasione del Festino di San Vito 2025, in programma dal 17 al 24 agosto, il Comune di Mazara del Vallo ha disposto importanti modifiche alla viabilità cittadina. L’ordinanza della Polizia Municipale (n. 161 del 13 agosto 2025) introduce divieti di transito e di sosta in diverse aree del centro storico e del lungomare, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle processioni e degli eventi collegati ai festeggiamenti.

 

Giovedì 21 agosto – Fiaccolata e Corteo Storico

  • Dalle ore 3:00 divieto di transito per la fiaccolata lungo Via Conte Ruggero, Via Porta SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Lungomare Hopps, Lungomare San Vito (tra Via Pernice e Via Morello).
  • Dalle 15 alle 23 divieto di fermata e transito per la processione storico-ideale a quadri viventi, che interesserà Lungomare San Vito, Lungomare Hopps, Lungomare Mazzini, Via Molo Caito, Piazza Regina, Via G.G. Adria, Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto I, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta SS. Salvatore, Via Conte Ruggero e Via A. Castiglione.
  •  

Tutti i titolari di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico dovranno lasciare libere le aree interessate dal passaggio delle processioni.

 

Domenica 24 agosto – Processione conclusiva

Dalle 15 alle 23 divieto di fermata e transito in Via Conte Ruggero (tratto antistante la Cattedrale), Via Porta SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci, Piazza e Via Santa Caterina, Via Mons. Audino, Via e Piazza San Michele.
Il corteo attraverserà anche Piazza Mokarta e Via A. Castiglione.

 

L’ordinanza sarà resa operativa con apposita segnaletica mobile e presidi della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...