Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
21/08/2025 18:44:00

Monte Erice, la corsa di tutti: sindaci in prima fila e uno anche al via

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755794826-0-monte-erice-la-corsa-di-tutti-sindaci-in-prima-fila-e-uno-anche-al-via.jpg

Allestimenti in corso, verifiche pronte e attenzione ai dettagli: la Cronoscalata Monte Erice è ormai alle porte. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre, la provincia di Trapani si prepara ad accogliere la competizione automobilistica più attesa dell’anno, valida come ultima prova del Campionato Supersalita e inserita nei calendari del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), del Campionato Siciliano Velocità Montagna e del CIVSA (Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche).

 

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani presieduto da Giovanni Pellegrino, intreccia i suoi percorsi tra Trapani, Valderice ed Erice: nella prima città si svolgono le verifiche, mentre tra Valderice ed Erice si corre la sfida vera e propria, lungo quei tornanti che negli anni sono diventati leggenda. Una manifestazione che richiama migliaia di appassionati e che, per la comunità locale, non è soltanto sport ma vera e propria identità.

 

Le parole della sindaca Toscano: “Un rito collettivo che appartiene alla memoria”

A sottolinearne il valore culturale è la sindaca di Erice, Daniela Toscano: “La Monte Erice non è semplicemente una gara: è il respiro della nostra terra che ogni anno si fa sentire nei tornanti che salgono verso il borgo. Quando i motori ruggiscono e la folla si raccoglie lungo il percorso, non stiamo solo assistendo a una competizione: stiamo vivendo un rito collettivo che appartiene alla memoria e all’anima di questa comunità. Questa sessantasettesima edizione ci offre l’occasione di mostrare ancora una volta la forza della nostra identità: la bellezza dei paesaggi, l’energia dei piloti, l’orgoglio di un popolo che sa accogliere e celebrare”.

 

La prima cittadina ha ricordato anche il premio intitolato al giornalista Salvatore Morselli, segno di una tradizione che non dimentica chi l’ha raccontata con passione, proiettandosi verso le nuove generazioni. Continua a leggere qui su Motoriedintorni.com.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...