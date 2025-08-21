Monte Erice, la corsa di tutti: sindaci in prima fila e uno anche al via

21/08/2025 18:44:00

Allestimenti in corso, verifiche pronte e attenzione ai dettagli: la Cronoscalata Monte Erice è ormai alle porte. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre, la provincia di Trapani si prepara ad accogliere la competizione automobilistica più attesa dell’anno, valida come ultima prova del Campionato Supersalita e inserita nei calendari del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), del Campionato Siciliano Velocità Montagna e del CIVSA (Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche).

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani presieduto da Giovanni Pellegrino, intreccia i suoi percorsi tra Trapani, Valderice ed Erice: nella prima città si svolgono le verifiche, mentre tra Valderice ed Erice si corre la sfida vera e propria, lungo quei tornanti che negli anni sono diventati leggenda. Una manifestazione che richiama migliaia di appassionati e che, per la comunità locale, non è soltanto sport ma vera e propria identità.

Le parole della sindaca Toscano: “Un rito collettivo che appartiene alla memoria”

A sottolinearne il valore culturale è la sindaca di Erice, Daniela Toscano: “La Monte Erice non è semplicemente una gara: è il respiro della nostra terra che ogni anno si fa sentire nei tornanti che salgono verso il borgo. Quando i motori ruggiscono e la folla si raccoglie lungo il percorso, non stiamo solo assistendo a una competizione: stiamo vivendo un rito collettivo che appartiene alla memoria e all’anima di questa comunità. Questa sessantasettesima edizione ci offre l’occasione di mostrare ancora una volta la forza della nostra identità: la bellezza dei paesaggi, l’energia dei piloti, l’orgoglio di un popolo che sa accogliere e celebrare”.

La prima cittadina ha ricordato anche il premio intitolato al giornalista Salvatore Morselli, segno di una tradizione che non dimentica chi l'ha raccontata con passione, proiettandosi verso le nuove generazioni.




