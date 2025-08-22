Sezioni
Cronaca

22/08/2025 14:45:00

Salemi: camion si ribalta sull'A29, invade la corsia opposta e prende fuoco. Un ferito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755867105-0-salemi-camion-si-ribalta-sull-a29-invade-la-corsia-opposta-e-prende-fuoco-un-ferito.jpg

'Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A29, in direzione Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi. Un mezzo pesante, ha preso fuoco subito dopo l’incidente, invadendo anche la corsia opposta al senso di marcia.

 

Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte due squadre che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

 

Il conducente del mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Il traffico in autostrada ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e sgombero. 



